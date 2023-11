Korea Północna umieściła satelitę na orbicie. Niepokój w NATO

- Jeśli to zadziała (satelita), zwiększy to możliwości wojskowego dowództwa, kontroli, komunikacji oraz wywiadu. Poprawiłoby to zdolność Północy w dowodzeniu swoimi siłami - mówił w rozmowie z CNN Carl Schuster, były dyrektor operacji we Wspólnym Centrum Wywiadowczym Dowództwa Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku.