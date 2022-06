Komisja ds. Kapitolu pogrąża Trumpa. Skompromitowany prezydent chce wrócić na szczyt

Trump świadomie narażał życie innych? Pogrążające zeznania

Jak zeznała 28 czerwca ówczesna asystentka prezydenta oraz główna doradczyni szefa personelu Białego Domu Cassidy Hutchinson, Trump miał świadomość, że tłum jego zwolenników był uzbrojony. A mimo to zachęcał go do marszu na Kapitol. "Nie obchodzi mnie to, k***, że mają broń, oni nie są tutaj, by mnie skrzywdzić. Jestem pie***onym prezydentem. Zabierzcie te bramki. Wpuśćcie ich, mogą pomaszerować stąd na Kapitol" - relacjonowała słowa Trumpa.