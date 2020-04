Kolejny start Falcon 9 od SpaceX. Satelity Starlink przelecą nad Polską

Satelity Starlink przelecą nad Polską. Falcon 9 od SpaceX wystartowała.

Jak czytamy na Spider's Web, "obiekty wyłonią się na niebie znad zachodniego horyzontu w rejonie górnej części gwiazdozbioru Oriona". Przelot satelitów Starlink, należących do SpaceX zarządzanego przez Elona Muska, będzie doskonale widoczny jutro.

Przelot konstelacji satelitów Starlink będziemy mogli obserwować na terenie całej Polski od godziny 20.30. To kolejny element, budowanej przez Elona Muska, sieci satelitów, których głównym zadaniem ma być zapewnienie dostępu do Internetu we wszystkich zakątkach Ziemi.