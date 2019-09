Klawkowo. Dramat 9-latka. Znęcali się nad nim koledzy. Bulwersujące nagranie w sieci

Klawkowo. Bulwersujące zachowanie. W internecie pojawił się film, na którym grono dzieci znęca się nad 9-latkiem. Okazuje się, że nagrań jest więcej, a dramat chłopca trwał od pewnego czasu. Policja ustaliła dane większości dzieci.

"Łapcie go", "Dawaj go", "Rzuć się na niego", "Weź go jeszcze za ręce". W Klawkowie grupa dzieci biła, kopała, popychała i przewracała 9-latka. Znęcali się nad nim nie pierwszy raz. Wszystko nagrywali telefonem komórkowym.