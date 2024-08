Kierwiński ucisza Żukowską. Złożył jej propozycję

Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej, które ma wyłonić kandydatów na prezesa tej izby, został wyznaczony sędzia Krzysztof Wesołowski. Wesołowski został powołany do Izby Cywilnej SN w marcu 2022 roku - a do SN został wyłoniony w procedurze przez KRS zmienioną w czasach rządów PiS. Postanowienie kontrasygnował premier Tusk, który w środę przyznał, że był to błąd.