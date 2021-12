"Kiedy dziecko?", "Dalej sama?", "Bez ślubu?". Zespół stresu okołoświątecznego

Jak podkreśla Weronika Czyrny, najważniejsze jest to, by postawić granicę i zaznaczyć, że pytanie nam się nie podoba. Powiedzenie wprost "nie godzę się na to", "to sprawia mi przykrość" wymaga dużej otwartości i wprawy w mówieniu o swoich emocjach. Każdy powinien to wyrazić na swój sposób, w zależności od tego, ile ma siły. A nie każdy ma siłę, by tłumaczyć. Czasami może pomóc stwierdzenie "nie chce mi się o tym gadać", a czasami rozwiązaniem może być po prostu wyjście.