Kędzierzyn-Koźle: wybuch gazu w kamienicy. Pod gruzami mogą być ludzie

Wybuch gazu w jednej z kamienic w Kędzierzynie-Koźlu. Budynek częściowo się zawalił. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.

Do wybuchu w kamienicy przy ul. Czerwińskiego w Kędzierzynie-Koźlu doszło ok. godz. 19. Na razie nie wiadomo, czy wybuchła butla z gazem czy doszło do rozszczelnienia i wybuchu instalacji gazowej - informuje serwis. nto.pl. Jedna z kondygnacji budynku runęła. Pozostałe są niestabilne.