Katowice. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. Olbrzymie utrudnienia

Jak informuje portal "Super Express", do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę przed o godzinie 5:30. Na ul. Mikołowskiej w Katowicach na wysokości Akademii Wychowania Fizycznego piesza została potrącona przez samochód.

Katowice. Śmiertelny wypadek przy ul. Bielskiej

To nie jedyny wypadek ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w ostatnim czasie w Katowicach. We wtorek 3 listopada koło godziny 20:20 potrącony został mężczyzna na ul. Bielskiej (DK 86). Ofiara miała zaledwie 24 lata.