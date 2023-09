Kalendarz alergika na wrzesień 2023. Dowiedz się, co teraz pyli

Na co powinni uważać alergicy we wrześniu?

Mimo że lato się kończy, nie ma gwarancji dla alergików i nie oznacza to mniejszej ilości pyłków. Wręcz przeciwnie - pojawiają się nowe czynniki wywołane przez zarodki grzybów. Trzeba uważać również na bylicę pospolitą, której stężenie pyłków odczuwalne jest przez cały wrzesień. Trawa, we wrześniu powinna okazać się mniej dokuczliwa, jednak pyli ona od początku kwietnia do końca lata kalendarzowego. Pokrzywa Zwyczajna - może pylić nawet do końca października. Ambrozja jest we wrześniu również bardzo intensywna. Alternaria najintensywniej pyli od maja do końca września. Komosa biała - stężenie alergiczne pyłków utrzymuje się nawet do końca września. Szczaw zwyczajny kończy intensywne pylenie we wrześniu. Cladosporium - jego zarodki unoszą się w powietrzu przez cały rok, szczególnie intensywnie do początku października.