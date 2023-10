Już niebawem 5. Music Colours Festival

ZIEMIA to kolektyw założony w 2019 roku przez gitarzystę Oskara Tomalę. Plany koncertowe i wydawnicze przerwał zespołowi COVID, jednak na podstawie swobodnie wysyłanych do siebie podczas pandemii improwizacji, powstał mini album "Catastropha". W lipcu 2022 premierę miał debiutancki album kwartetu pt. "Ziemia Dniem" zrealizowany we współpracy z Albertem Karch. Znalazło się na nim 7 autorskich kompozycji, a koncert premierowy odbył się podczas festiwalu Jazz Jantar. Niedługo po tym odbyła się pierwsza oficjalna trasa koncertowa zespołu, podczas której muzycy odwiedzili Austrię, Chorwację, Czechy i Węgry. Zebrane doświadczenia doprowadziły zespół do finału konkursu Jazz Juniors w 2022 roku, w którym zdobyli Grand Prix. Obecnie grupa pracuje nad kolejny albumem, z gościnnym udziałem saksofonisty Ireneusza Wojtczaka.