Już 1 sierpnia otwarcie sklepu Agata w Kaliszu w nowej odsłonie

Odnowiony sklep o powierzchni całkowitej 6565 m2 zlokalizowany jest na terenie Galerii Kalisz przy ulicy Piłsudskiego 20-22. Zmodernizowany sklep został wykonany zgodnie z najnowszymi standardami sieci sklepów Agata, mając na uwadze wygodę Klientów i komfort zakupów. Nowa Agata to przede wszystkim większa powierzchnia – sklep zyskał ponad 1200 m2 dodatkowej ekspozycji, dzięki czemu Klienci mają dostęp do jeszcze szerszej oferty mebli i dodatków do swoich domów. Na powierzchni aż 1335 m2 znajdą się meble tapicerowane – sofy, narożniki, fotele i komplety wypoczynkowe, w różnych rozmiarach, tkaninach, konfiguracjach. Z pewnością każdy Klient znajdzie wśród nich model, którego szuka. Sklep w Kaliszu to też aż 52 boksy z aranżacjami do pokoju dziennego, dziecięcego i młodzieżowego z modnymi meblami i dodatkami w różnych stylach i na każdą kieszeń. Klienci będą mogli skorzystać także z kilkunastu gotowych pomysłów na aranżacje sypialni oraz wybrać z poszerzonej oferty wygodne łóżko czy materac dostosowany do indywidualnych preferencji. W nowej Agacie Klienci znajdą też obszerny wybór stołów i krzeseł, z którymi urządzą dużą jadalnię czy kącik jadalniany, dokładnie tak jak chcą. W odnowionym sklepie znajdzie się też strefa gamingowa z fotelami i biurkami dedykowanymi dla graczy.