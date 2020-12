Jestem bliżej niż myślisz

W najbliższym czasie na platformie pojawi się wiele premierowych materiałów, zwłaszcza w okresie świątecznym. Idealnym rozwiązaniem na spędzenie rodzinnego czasu będzie koncert Nie taka cicha: krakowskie kolędowanie. W tym widowisku z najpiękniejszymi polskimi kolędami w nowych aranżacjach zobaczymy na scenie m.in. Gaba Kulka, Anna Maria Jopek, Ralph Kaminski czy Igor Herbut. W dodatku w świątecznych swetrach! A w repertuarze „Cicha noc”, „Gdy śliczna Panna”, „Wśród nocnej ciszy” czy „Lulajże, Jezuniu”. Przedświątecznym hitem z pewnością będzie Dziadek do orzechów Opery Krakowskiej. To jeden z najpopularniejszych w świecie baletów klasycznych – opowieść o dziewczynce, która za sprawą gwiazdkowej zabawki, dziadka do orzechów, wędruje przez baśniową krainę cudowności, gdzie wszystko jest możliwe, jak we śnie... Dostępny będzie tylko w najbliższą niedzielę, czyli 20 grudnia. Przez trzy świąteczne dni, 24-27 grudnia, najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć spektakl Ronja, córka zbójnika, polecany dla dzieci, które ukończyły siedem lat. A w nim historia „zbójeckiej miłości” i odpowiedzi na pytania: Czy historia zakazanej miłości musi zawsze kończyć się tragicznie? Czy młodzieńczy bunt nie jest czasem wskazany? Czy nie należy zawsze podążać za głosem serca, mimo narzucanych nam przez innych uprzedzeń?