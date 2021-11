Jasna Góra reaguje na graniczny kryzys. W intencjach jeden szczególny wątek

W innym tonie wypowiedział się we wtorek biskup diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Święty Jan Paweł II mówił, że ojczyzna to także ziemia, czyli terytorium. Bronić ojczyzny to znaczy bronić także tego terytorium - mówił podczas mszy świętej za ojczyznę odprawionej w Bolesławiu (małopolskie). - Stoimy w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Odczuwamy to teraz, a zwłaszcza nasi rodacy żyjący na granicy z Białorusią. Zastanawiamy się, jak sobie damy radę. Chciałem przywołać wydarzenia z sierpnia 1920 r. Wtedy wojska bolszewickie były pod Warszawą.