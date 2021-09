Jarosław Sellin gościem programu "Tłit"

- Bardzo chętnie bym się przychylił do tej rezolucji, gdyby istniało w przyrodzie coś takiego jak małżeństwo jednopłciowe - stwierdził Czarnek w TVP Info. Dodał, że "małżeństwo to termin, który oznacza związek kobiety i mężczyzny". - Można sobie uznać również małżeństwo czterech mężczyzn i pięciu mężczyzn albo sześciu kobiet - to nie jest małżeństwo. To jest jakiś związek, któremu my się nie sprzeciwiamy - powiedział minister.