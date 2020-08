Janusz Gajos krytykowany przez polityków PiS. Aktora bronią ludzie kultury

Janusz Gajos krytykowany przez polityków

- Coś takiego, co wykonał... przepraszam za wyrażenie... mały człowiek - jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia. Znamy takie przykłady z historii, w ten sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie. Tak powstawało to, co się później nazwało hitleryzmem. To takie ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo on cię okrada! To coś strasznego, ale to działa - mówił Janusz Gajos podczas Akademii Sztuk Przepięknych w ramach festiwalu Pol'And'Rock.