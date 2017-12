Jak werbować zagranicznych agentów? Ujawniono podręcznik KGB

Podręcznik, który od 30 lat stanowi podstawę szkolenia rosyjskich szpiegów ujrzał światło dzienne. KGB-owska instrukcja na 108 stronach radzi, jak powinno się wciągać do współpracy zagranicznych gości odwiedzających Rosję

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Łubianka, siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa, spadkobiercy KGB (Wikimedia Commons CC0, Fot: Williamborg)

Pochodzący z 1989 roku dokumentujawniony przez portal "Daily Beast" nosi tytuł "Polityczny wywiad z ZSRR" i krok po kroku objaśnia adeptom KGB kogo i jak pozyskiwać agentów spośród obcokrajowców przebywających w kraju.

Jeśli chodzi o pytanie "kogo", odpowiedź była prosta: potencjalnymi celami byli niemal wszyscy wizytujący Rosję. A pula była wielka: "kilka tysięcy przedstawicieli obcych państw i ich dzieci", zagraniczni biznesmeni, naukowcy oraz "2 tysiące dyplomatów, 100 tysięcy zagranicznych studentów i 10 tysięcy wojskowych z 30 krajów". Werbowanie ich do współpracy było częścią pracy niemal każdego ministerstwa: MSZ, ministerstwa handlu, edukacji, kultury, turystyki, Sowieckiej Akademii Nauk i wielu innych instytucji.

Niemal każdy z zagranicznych gości był poddawany obserwacji, kontroli i wstępnemu przesiewaniu. Czyniono to m.in. za pomocą "rozmów zapoznawczych". Dodatkowo, "okazję do kontaktu z obcokrajowcami nadarzają się, kiedy muszą oni rozwiązać problem lub sytuację konfliktową, np. złamanie zwyczajowych reguł, wypadki drogowe czy złamanie sowieckiego prawa" - można przeczytać w podręczniku. "Agenci mogą być umieszczani w pociągach, hotelach i samolotach, aby wejść w kontakt".

Zobacz również: Nazwiska agentów PRL i III RP w ogólnodostępnym katalogu IPN. "To jest zdrada stanu"

Instrukcja wymienia też grupy najbardziej przydatne oraz podatne na pozyskanie do współpracy. Chodzi np. o studentów posiadających potencjał by w przyszłości pracować w "interesujących" dla ZSRR instytucjach (rządowych agencjach, wojsku, wywiadzie, projektach naukowych). Inne grupy to dyplomaci i dziennikarze.

"Dyplomaci i dziennikarze akredytowani w ZSRR nie mają szans na karierę bez posiadania kontaktów w politycznych i obywatelskich kręgach naszego kraju" - zauważa autor opracowania, dodając że stwarza to dodatkowe szanse do werbunku. Inne okazje to np. ponad 300 międzynarodowych sympozjów i konferencji odbywających się w Związku Sowieckim każdego roku.

Proces wciągania do współpracy może trwać długo i zaczyna się jako osobista lub zawodowa znajomość. Dopiero później znajomi lub sowieccy partnerzy w pracy - naukowcy, przedsiębiorcy - okazują się mieć dodatkową rolę jako funkcjonariusze KGB prowadzący zagranicznych agentów

Idealny współpracownik powinien posiadać "odwagę, powściągliwość, operacyjną sprawność i gotowość do zdań wywiadowczych". Najlepiej też, by robił to z powodów ideologicznych. Jednak nawet wówczas konieczne jest "sprawienie, by odmowa współpracy była trudna lub niemożliwa". W praktyce chodzi o szukanie "haków" i prowokowanie sytuacji prowadzących agenta do łamania prawa, zdrad małżeńskich i innych kompromitujących zachowań. Ostatecznie, agent może być analizowany przez psychologów i psychiatrów, którzy oceniają, co najskuteczniej motywuje daną osobę.

Jak podkreślają byli funkcjonariusze wywiadu, wykłada dobrze wszystkim znane podstawy szpiegowskiej pracy. Podręcznik był zresztą w posiadaniu zachodnich służb od dawna. Ale dokument ilustruje też, jak szeroką sieć zarzucały sowieckie służby i jak głęboko sięgały macki KGB w aparacie państwa i w każdej dziedzinie życia. I od 1989 roku niewiele się w tym aspekcie zmieniło.

- Treści zawarte w tym materiale są nauczane w rosyjskich ośrodkach szkoleniowych wywiadu do dzisiaj. Rosyjskie służby są dumne ze swojej historii, a ich doświadczenia przydają się w obecnej pracy - mówi cytowany przez "Daily Beast" przedstawiciel jednej z europejskich służb wywiadowczych.