Jak skonfigurować infrastrukturę biznesową za pomocą Google Workspace — doświadczenie NetHunt CRM

Dla 10-osobowego zespołu startupu same te dwa narzędzia będą kosztować co najmniej 2 470 USD rocznie.

Jednym z największych atutów jest to, że NetHunt CRM natywnie integruje się z Gmail i innymi aplikacjami Google Workspace, co jest jedną z najbardziej cenionych funkcji przez naszych użytkowników. Dzięki temu:

Integracja NetHunt CRM z Google Workspace pozwala na zarządzanie sprzedażami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Aktywne transakcje, statusy, zadania, prognozy sprzedaży — wszystko to jest dostępne w Gmail, co znacznie ułatwia pracę.

Informacje o klientach ze wszystkich kanałów (e-maile, rozmowy telefoniczne, komunikatory, formularze na stronie internetowej) są automatycznie synchronizowane w kartach klientów w NetHunt CRM. Umożliwia to szybki dostęp do potrzebnych danych i zapewnia ciągłość historii interakcji.

Integracja Google Workspace i NetHunt CRM otwiera nowe horyzonty dla biznesu: to nie tylko wygodne narzędzie do zarządzania komunikacją, ale także potężne rozwiązanie wspierające automatyzację procesów, analizę danych i optymalizację pracy. Dzięki temu rozwiązaniu można oszczędzać czas, zasoby i środki, koncentrując całą uwagę na strategicznym rozwoju firmy.

Google Workspace jest idealny dla firm, których pracownicy pracują z różnych miejsc na świecie. Platforma zapewnia dostęp do całej infrastruktury biznesowej i danych, niezależnie od lokalizacji (pod warunkiem dostępu do Internetu). Dzięki temu przeniesienie zespołu lub firmy do innej lokalizacji nie wpływa na produktywność.

Google Workspace zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, chroniąc dane przed wyciekiem i uszkodzeniem. Wykorzystuje wiodące protokoły bezpieczeństwa, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych i monitorowanie podejrzanej aktywności za pomocą sztucznej inteligencji. Funkcja Single Sign-On (SSO) umożliwia pracownikom korzystanie z jednego konta firmowego w celu uzyskania dostępu do wszystkich aplikacji, upraszczając pracę i zarządzanie dostępem. Gdy pracownik opuszcza firmę, wystarczy dezaktywować konto w Google Workspace, aby zablokować dostęp do wszystkich aplikacji.

Google Workspace oferuje wspólne dyski (dysk współdzielony) do przechowywania plików przez zespół. Należą oni do zespołu, a nie do pojedynczej osoby, dzięki czemu ważne dokumenty pozostają dostępne nawet po odejściu pracownika. W przeciwieństwie do bezpłatnego Dysku Google, subskrypcja Google Workspace zapewnia miejsce na dane od 30 GB do 2 TB na użytkownika.