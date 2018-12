Jak pozbyć się cellulitu? Wszystko co musisz wiedzieć o cellulicie i skutecznych sposobach jego redukcji.

Cellulit jest zmorą wielu kobiet. Często powoduje kompleksy i sprawia, że nie mamy ochoty pokazywać się na plaży czy na basenie. Walka z nim jest bardzo trudna i może zająć sporo czasu, jednak wysiłek się opłaca. Dzięki zmianom w stylu życia, regularnej, odpowiedniej pielęgnacji i wsparciu medycyny estetycznej, jesteśmy w stanie znacznie zredukować widoczność cellulitu, a nawet zupełnie się go pozbyć.

Skąd bierze się cellulit?

Cellulit to przerośnięte komórki tłuszczowe, których rozłożenie pod skóra jest nierównomierne. Właśnie dlatego na powierzchni skóry cellulit jest widoczny w formie charakterystycznych grudek, a w bardziej zaawansowanej formie również nierówności. Powiększone komórki tłuszczowe naciskają naczynia krwionośne i limfatyczne, powodując gorsze krążenie płynów ustrojowych w obszarach skóry, w obrębie których występuje cellulit. To niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji: gorszą przemianę materii w komórkach, słabsze przyswajanie tlenu i wolniejsze usuwanie toksyn z tkanek. Dodatkowo w przestrzeniach między komórkami tłuszczowymi może odkładać się woda oraz produkty przemiany materii, prowadząc do obrzęków.

Cellulit jest przypadłością głównie kobiecą, gdyż jest zależny od tkanki tłuszczowej, którą nasz organizm chce magazynować na okres ciąży – jest to więc mechanizm biologiczny, z którym ciężko walczyć. Zaawansowanie cellulitu związane jest z ilością tkanki tłuszczowej – osoby mające dodatkowe kilogramy, których udział procentowy tłuszczu w masie ciała jest większy od osoby szczupłej, mają znacznie bardziej rozwinięty cellulit, często do tego stopnia, że należy traktować go jak schorzenie. Jak sprawdzić stopień zaawansowania cellulitu? Rozróżnia się cztery stopnie zaawansowania cellulitu:

Stopień pierwszy występuje, gdy po ściśnięciu skóry w obrębie ud lub brzucha możemy wyczuć niewielkie grudki.

O stopniu drugim mówimy, gdy po ściśnięciu na skórze wyraźnie widać grudki, które sprawiają, że wygląda ona jak skórka pomarańczy.

Stopień trzeci cellulitu jest widoczny bez ściskania skóry gdyż jest ona pofałdowana w charakterystyczny sposób.

Czwarty stopień oznacza, że skóra jest bardzo mocno pofałdowana a grudki pod skórą są wyraźnie wyczuwalne i bolesne. Jakie są przyczyny powstawania cellulitu?

Dlaczego starsze pokolenia kobiet w naszej rodzinie nie miały rozwiniętego cellulitu? W dużej mierze wynika to z trybu życia, który najczęściej prowadzimy. Nasza dieta jest bogata w produkty śmieciowe, o dużej zawartości soli i cukru. Nie tylko przyczyniają się one do nadwagi, lecz nadmiar soli powoduje również zatrzymuje wodę w organiźmie, w efekcie spowalniając proces usuwania toksyn. Sytuacji nie pomaga siedzący tryb życia i zredukowany poziom aktywności fizycznej. Mamy więcej tkanki tłuszczowej a mniej mięśni, co wpływa na zaburzenie odpływu żylnego i zwiększenie zastojów płynów w tkankach.

Często do powstawania cellulitu przyczyniają się również problemy hormonalne, które mogą zostać wywołane przez antykoncepcję, menstruację czy ciążę. Nieodpowiednie poziomy hormonów mogą powodować obrzęki, utrudniające mikrokrążenie i usuwanie toksyn z organizmu. Dodatkowo komórki tłuszczowe mogą wchłaniać substancję, w tym tłuszcz, z przestrzeni międzykomórkowych, co powoduje ich powiększanie się.

Czasami do powstawania cellulitu mogą przyczyniać się również inne przypadłości, takie jak żylaki, skłonność do obrzęków czy wiotkość skóry. Jakie są sposoby na cellulit?

Niestety ze względu na złożoność problemu, walka z cellulitem jest bardzo trudna. Tym bardziej jeżeli mamy problem z nadwagą a nasz cellulit jest rozwinięty w stopniu trzecim lub czwartym. Najlepsze efekty dają zabiegi medycyny estetycznej, która aktualnie dysponuje nowoczesnymi technologiami, umożliwiającymi skuteczną redukcję nieestetycznych zmian na skórze.

Jednym z takich zabiegów jest endermologia. Cieszy się ona ogromna popularnością wśród celebrytek i internetowych influencerek. Jest to masaż podciśnieniowy, działający na tkankę łączną skóry. Podczas jego wykonywania skóra jest ugniata w różnych kierunkach przez specjalna głowicę z rolkami, dzięki czemu skóra jest stymulowana do produkcji kolagenu i elastyny, które nadaję jej gładkość i napięcie. Zabieg poprawia krążenie i procesy regeneracyjne skóry, dodatkowo usprawniając usuwanie toksyn i tłuszczu. Aby efekt był zadowalający, konieczne jest wykonanie serii około 10 zabiegów. Zwykle koszt jednego wynosi ok 100-150 zł, jednak kupując całą serię możemy naprawdę dużo oszczędzić. Zabiegi powinnyśmy wykonywać co ok. 3 dni. Jeśli brakuje nam gotówki, by opłacić całą serie z góry, możemy pomyśleć o wzięciu pożyczki przez Internet na stronie proficredit.pl. Wiele instytucji ma w swojej ofercie pożyczki przez Internet dostępne nawet w kilkanaście minut, z których można skorzystać nie wychodząc z domu. Jest to świetna opcja, jeśli trafi nam się promocyjna oferta terminowa na serię zabiegów endermologii.

Innym, wartym uwagi zabiegiem zabiegiem jest Icoone. Ta technologia pozwala redukować cellulit, luźną skórę i obrzęki limfatyczne. Jej działanie jest podobne do endermologii, również jest formą drenażu limfatycznego, wykonywanego za pomocą specjalnej głowicy z rolkami. Jednak w przypadku technologii Icoone rolki maja mikrootwory, dzięki którym przy każdym obrocie skóra jest stymulowana aż przez 1 180 bodźców na dm3. Koszt takiego zabiegu również wynosi około 100 -150 zł, lecz zwykle im więcej zabiegów wykupimy, tym mniej zapłacimy za każdy z nich.

Nie do wszystkich zabiegów medycyny estetycznej, które mają na celu zwalczenie cellulitu, są wykorzystywane nowoczesne technologie. Z cellulitem świetnie daje sobie radę również dobrze znany masaż bańką chińską. Wykorzystuje on podciśnienie, dzięki czemu skutecznie poprawia mikrokrążenie i rozbija tkankę tłuszczową. Masaż bańka chińską zwykle trwa ok. 30 minut i kosztuję ok. 50-100 zł. W przypadku tej metody również musimy wykonać serię masaży, zwykle składającą się z 10-12 spotkań co 2-3 dni.

Skuteczne mogą być również nakładane na skórę preparaty antycellulitowe, które wspomagane w gabinecie medycyny estetycznej odpowiednim sposobem aplikacji, będą intensywnie oddziaływać na skórę objętą cellulitem. Skuteczna jest mezoterapia igłowa, podczas której aplikowany jest specjalny koktajl antycellulitowy, zawierający na przykład kwas hialuronowy, kofeinę i specjalne enzymy. Dzięki metodzie aplikacji – mezoterapii igłowej - preparat od razu trafia do głębszych warstw skóry, dzięki czemu może działać skuteczniej. Innym sposobem, by poprawić wchłanianie substancji aktywnych, jest wykonanie bodywrapingu. Ciało jest smarowane skoncentrowanymi preparatami o działaniu antycellulitowym, a następnie owijane folią i przykrywane kocem. Dzięki takiemu „opakowaniu” skóra jest rozgrzana i lepiej przyswaja substancję wyszczuplające, zawarte w kosmetyku. Dodatkowo stymulowana jest przez nacisk foli. Podobnie jak w przypadku zabiegów wykorzystujących nowoczesną technologię, tak i w przypadku mezoterapii igłowej jak i bodywrapingu, konieczne jest wykonanie serii kilku lub kilkunastu zabiegów, co wiąże się z koniecznością wydania kilkuset złotych. Dla wielu osób jest to na tyle duży wydatek, że konieczne będzie skorzystanie z pożyczki przez Internet lub naruszenie oszczędności. Zwykle jednak proponowane przez medycynę estetyczna zabiegi są tego warte, gdyż ich efekty mogą być zachwycające. Domowe sposoby walki z cellulitem