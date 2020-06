Jak głosować, by głos był ważny? Wybory prezydenckie 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020?

Z kolei osoby, które głosują korespondencyjnie, otrzymały już pakiety wyborcze, zawierające m.in. kartę do głosowania oraz oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu. Po ich wypełnieniu umieściły je w kopercie zwrotnej i do piątku 26 czerwca wrzuciły do nadawczej skrzynki pocztowej. Jeśli tego nie zrobiły, mogą też w niedzielę 28 czerwca zanieść kopertę zwrotną, zawierającą kartę do głosowania i oświadczenie do lokalu wyborczego i przekazać komisji wyborczej.