Jak chronić przyrodę z pomocą Funduszy Europejskich?

Parki narodowe i nie tylko

Jednym ze sposobów, by skutecznie chronić cenne gatunki roślin i zwierząt jest wyznaczanie specjalnych obszarów chronionych. W Polsce są to m.in. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej dołączyły do nich obszary Natura 2000, wyznaczone dwoma dyrektywami – ptasią oraz siedliskową.