ISS. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nad Polską. Kiedy będzie widoczna?

ISS na niebie nad Polską. Kiedy obserwować?

Najlepiej Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) na niebie nad Polską widoczna jest właśnie w lipcu. Do tego, by zobaczyć ISS na niebie nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Stacja będzie widoczna gołym okiem. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć Międzynarodową Stację Kosmiczną. Składa się ona z szesnastu modułów i przebywa tam sześciu astronautów.