Iran. Pożar w ośrodku wzbogacania uranu. Władze nie ujawnią przyczyn

Iran. Pożar w ośrodku wzbogacania uranu

Jak informuje BBC w czwartek w irańskim ośrodku wzbogacania uranu w Natanz doszło do pożaru. Dzień później irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa przekazała, że przyczyna pożaru została ustalona, ale nie zostanie ujawniona do publicznej wiadomości. To rodzi spekulacje dotyczące tego, kto stoi za pożarem. Według kuwejckiego dziennika "Al-Dżarida" winny może być Izrael.

Iran. Do ataku przyznały się Gepardy Ojczyzny

Do ataku na ośrodek wzbogacania uranu przyznała się irańska grupa zwana Gepardy Ojczyzny. Problem jednak w tym, że eksperci nigdy nie słyszeli o tej organizacji. Irańskie władze wykluczyły możliwość dokonania sabotażu ze strony tej organizacji. Dlatego rodzą się spekulacje dotyczące tego, że to inny kraj dokonał ataku, by ograniczyć działanie wirówek do wzbogacania uranu w Natanz.