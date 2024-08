Ich serca krwawiły, gdy Niemcy niszczyli Warszawę. Architekci i urbaniści, którzy odbudowali stolicę

Wyemigrował do Argentyny, nadzorował budowę lotniska

Wyzwolony z niemieckiego obozu, do którego trafił po upadku Powstania, nie zdecydował się na powrót do Polski, gdzie coraz bardziej dawała znać o sobie nowa, stalinowska rzeczywistość. Wyemigrował do Argentyny i zamieszkał w Neuquén, niedaleko granicy z Chile. Nadzorował budowę lotniska w Quillen – najwyżej położonego w Ameryce Południowej. Zmarł w 1992 roku. 27 lat później jego prochy sprowadzono do Polski. Spoczął na warszawskich Powązkach, obok swoich towarzyszy broni z batalionu "Zośka".