Horror polskich turystów w Burgas. "Zostawili nas na pastwę losu"

- To były świetne wakacje. Horror zaczął się, gdy dotarliśmy na lotnisko - opowiada WP Dominika Cebrat, jedna z polskich turystek, która utknęła na lotnisku w Burgas w Bułgarii. - Porzuciło nas biuro podróży, przewoźnik nawet nie odbierał telefonów - dodaje. Turyści mieli wrócić do Polski w sobotę rano, wrócą - w poniedziałek w nocy.

Turyści, którzy utknęli na lotnisku w Burgas, byli klientami biura podróży TUI. Mieli wracać do Polski wyczarterowanym samolotem linii Small Planet. Wylot zaplanowano na godzinę 1:15 w nocy, w sobotę. Niestety, okazało się, że lot odwołano. Samolot miał awarię.

Po 19 godzinach niepewności, w sobotę wieczorem okazało się, że znalazł się samolot, którym Polacy będą mogli wrócić do kraju. - Samolot był jednak zbyt mały, okazało się, że nie wszyscy się do niego zmieścimy - opowiada pani Dominika.

W Burgas pozostało 26 osób. Z mętną obietnicą, że wrócą do Polski w niedzielę. 6 zdesperowanych turystów samodzielnie kupiło sobie bilety i wróciło do kraju. Reszta czekała.

W niedzielę okazało się, że samolotu nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie. Kolejnych dwóch turystów kupiło więc bilety na własną rękę i wróciło do Polski.

Zdenerwowani Polacy zaczęli dzownić do polskiej ambasady w Sofii, do polskiego konsulatu, prosząc o pomoc. Dowiedzieli się, że najprawdopodobniej wrócą do Polski w poniedziałek.