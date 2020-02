Horoskop tygodniowy na początek lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu?

Co przewidział dla Ciebie horoskop tygodniowy? Jeśli chcesz sprawdzić jaki los czeka Cię w najbliższych tygodniach, sprawdź nasz horoskop na pierwszy tydzień lutego.

Horoskop tygodniowy na początek lutego dla wszystkich znaków zodiaku (iStock.com)

Horoskop tygodniowy dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: W miłości staniesz się bardzo odważny. Własne przyjemności postawisz na pierwszym miejscu. Samotne Wodniki poszukają kogoś, z kim można przede wszystkim ciekawie porozmawiać.

Praca: Ktoś w pracy zechce skłonić was do zrobienia czegoś, na co się nie zgadzacie, sprzeciw spotka się z dezaprobatą, nic sobie jednak z tego nie będziecie robili, okażecie się nieugięci.

Finanse: W finansach lekka poprawa, ale będziesz unikać większych zakupów i inwestycji. Policzysz, kto jest ci winien pieniądze, a kto przysługę i wreszcie zażądasz rewanżu za wyrządzone uprzejmości.

Zdrowie: Zwolnij i tym razem nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Organizm domaga się więcej zup i ciepłych napojów. Noś ze sobą termos i nie zapominaj o częstym piciu wody z cytryną. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla ryb

Ryby (19.02-20.03)Miłość: W miłości będziesz bardzo zmienny w nastrojach. Zdecydowanie się z kim iść na randkę czy imprezę może być dla ciebie trudne, dlatego nie zmuszaj się do tego, na co nie jesteś jeszcze gotowy.

Praca: Nie oddasz nikomu tego, na co sobie zasłużyłeś lub zapracowałeś. Przegonisz wrogów, pozbędziesz się podstępnej konkurencji. Postanowisz uporać się z zaległościami, zacznie ci bardziej niż zwykle zależeć na uznaniu i nagrodach.

Finanse: To czas wykluwania się dobrych pomysłów, które już niedługo przyniosą ci zadowolenie i wzrost dochodów. Ktoś nagle zwróci się o zwrot pożyczki lub w inny sposób zażąda zadośćuczynienia.

Zdrowie: Będziesz miał dużo sił i optymizmu, co również sprzyja wyleczeniu uciążliwych dolegliwości. Weekend sprzyja rozwijaniu zainteresowania malarstwem, literaturą i muzyką. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla barana

Baran (21.03-19.04) Miłość: W miłości unikaj rozmów na trudne tematy. Jeśli twój partner od jakiegoś czasu nie zgadza się z tobą w ważnych sprawach, nie atakuj go, tylko spokojnie wyjaśnij mu swój punkt widzenia.

Praca: W pracy czekają was niespodzianki, nie wszystkie okażą się przyjemne, okażecie sprzeciw wobec działania przełożonych, nie wszystkie zlecenia zechcecie wykonać, postawicie się przy tym twardo i niezłomnie.

Finanse: W finansach lekka poprawa i szansa na podwyżkę. Możesz też coś wygrać lub zdobyć nagrodę. Posłuchaj, co inni mają do powiedzenia, a wpadniesz na pomysł, który podniesie Twój stan posiadania.

Zdrowie: Znajdź czas na weekendowy odpoczynek, a najlepiej wyjazd, bo twój system nerwowy wymagać będzie relaksu. Odpocznij i nikomu się z tego powodu nie tłumacz. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla byka

Byk (20.04-22.05) Miłość: W sprawach osobistych będziesz dociekliwy i ostrożny. W miłości staniesz się też bardzo zazdrosny. Powodzenie cię nie opuści, a pod koniec tygodnia sam możesz kusić kogoś do namiętnego romansu.

Praca: Pilnuj zawodowych spraw, bo pewna propozycja wyda się ciekawa, ale może okazać się ryzykowna. Ważne spotkanie lub delegacja przebiegną z korzyścią dla ciebie, a twoje pomysły będą się podobać.

Finanse: Walcz o swoje zyski, nie daj się podejść. A jeśli zdobędziesz większe pieniądze, to wydaj je na wakacyjną podróż marzeń.

Zdrowie: Przyda ci się więcej sportu i rozrywki, bo możesz być bardziej zapracowany. Można na ciebie liczyć. Twój optymizm udzieli się nawet największym ponurakom. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Weekend sprzyja miłosnym spotkaniom. Sam się zdziwisz, jak wiele będziesz miał pomysłów na spędzenie niebanalnej randki. Samotni uwaga, ktoś zaborczy już układa w głowie plany, jak tu usidlić Cię na dłużej.

Praca: Tydzień sprzyja nowatorskim pomysłom i planom, które łamią schematy i reguły. Bądź odważny i szczery, a szczęście cię nie opuści. Czekają cię w tym tygodniu większe zawodowe wyzwania. Ktoś postawi przed tobą różne wymagania, które okażą się trudne do spełnienia

Finanse: Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo koniec miesiąca sprzyja sukcesom finansowym, a nawet zdobywaniu nagród.

Zdrowie: Muzyka, sztuka i ulubione filmy wprawią cię w dobry humor. W wolnym czasie warto się więcej ruszać i uprawiać sport, bo tydzień sprzyja także poprawie kondycji. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla raka

Rak (22.06-22.07) Miłość: W uczuciach czeka cię większe niż zwykle powodzenie. Bądź szczery wobec samego siebie, a znajdziesz właściwą odpowiedź na wszystkie trudne pytania. Jeśli jesteś samotny, to idealny czas na poszukiwanie kogoś wyjątkowego do pary.

Praca: W pracy pod żadnym pozorem nie wdawaj się w biurowe intrygi ani nie powtarzaj plotek. Podczas służbowych spotkań słuchaj, co szepczą twoi współpracownicy. W niektórych plotkach będzie sporo prawdy, ale czas na działanie nadejdzie, dopiero kiedy ustalisz wszystkie fakty.

Finanse: Możliwa jest rozmowa na temat pieniędzy lub zarobków. Przedstaw jasno swoje żądania, a unikniesz kłopotliwych pytań i nieporozumień.

Zdrowie: Pozwól sobie na więcej luzu i swobody. Nie musisz wszystkim się przejmować i wszystkiego osobiście pilnować. Jeśli zdecydujesz się na szybki wyjazd, to będziesz się dobrze bawić, a przede wszystkim porządnie odpoczniesz. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla lwa

Lew (23.07-23.08) Miłość: W miłości będziesz dyskretny. Jeśli masz nowy romans, to obcy nikt się o nim teraz nie dowie. Jeśli jesteś samotny, to możesz nawiązać nowy flirt. Ktoś, kto wydawał ci się spokojny i opanowany, pokaże swoje drugie, bardziej fascynujące oblicze.

Praca: W pracy, zamiast czekać na cud, pomyślisz ile jeszcze rzeczy, których nie znasz lub nie umiesz robić. Nie odrzucaj propozycji szkoleń, bo nie tylko czegoś się nauczysz, ale i poznasz ciekawych ludzi.

Finanse: Twoja sytuacja materialna wreszcie ma szansę się poprawić i ustabilizować. Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo koniec tygodnia sprzyja sukcesom finansowym, a nawet zdobywaniu nagród.

Zdrowie: Weekend sprzyja wyjazdom, a najlepiej czuć się będziesz w spa lub uzdrowisku. Będziesz miał mnóstwo energii, a twój optymizm pomoże ci pokonać każdą przeszkodę. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla panny

Panna (24.08-22.09) Miłość: W miłości od nadmiaru emocji zakręci ci się w głowie. Okazja gonić będzie okazję. Uwierz w obietnice, daj się porwać do tańca. Ktoś interesujący, kogo poznałeś przy okazji zawodowych spraw, może znów stanąć na twojej drodze.

Praca: To dobry tydzień, aby uporać się z różnymi zaległymi sprawami, także urzędowymi. Możesz teraz więcej zyskać dzięki znajomościom i różnym towarzyskim układom.

Finanse: Powalcz choć trochę o swoje pieniądze i zyski, ten tydzień sprzyja korzystnym umowom i negocjacjom. Jednak pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś może kusić cię do ich porzucenia, mamić cię obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy.

Zdrowie: Bierz na siebie tyle, ile sam możesz udźwignąć, bo inaczej staniesz się nerwowy. Mimo wszystko niedziela sprzyja spacerom i miłości. Postaraj się, aby koniec tego tygodnia był także okazją do zabawy i odpoczynku. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla wagi

Waga (23.09-22.10) Miłość: W miłości będziesz wymagająca i niecierpliwa. Uważaj, bo gdzie chodzi o prawdziwe uczucia, tam na nic się zdają krzyki i rozkazy! Jeśli posłuchasz swojej intuicji i nie będziesz się spieszyć, to przypadkowa znajomość może przerodzić się w coś poważniejszego.

Praca: Poczujesz wielki przypływ twórczej energii. Wszystko, co nowe i nieznane okaże się niezmiernie pociągające. To dobry tydzień, aby coś w życiu usprawnić lub zmienić na lepsze.

Finanse: Ten tydzień zaowocuje poprawą finansów, możecie liczyć na dodatkową pracę lub zasilenie konta niespodziewaną sumą w momencie, kiedy tego najbardziej będziecie potrzebowali.

Zdrowie: Znajdź czas dla siebie, bo inaczej ogranie cię smutek i chandra. Czas sprzyja podróżom. Poszukaj, a znajdziesz wspaniałą wycieczkę last minutę za grosze. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: W miłości zapowiada się więcej romantycznych, spokojnych dni. Samotne Skorpiony mogą liczyć na niezwykłe spotkanie. Być może powróci ktoś, kto mocno zafascynował was w przeszłości, a potem na jakiś czas zniknął z waszego życia.

Praca: Nie obiecuj szefowi zbyt wiele, a unikniesz niepotrzebnych kłopotów. Skup się na zaległościach, skoncentruj się na nauce. Ktoś zechce zniszczyć to, co budowaliście latami, sprawy zawodowe się skomplikują, uda wam się jednak utrzymać status quo.

Finanse: W finansach znacząca poprawa i szansa na wygraną. Na twoje konto wpłynie zaległa premia, odszkodowanie lub pożyczka, którą wreszcie ktoś ci odda.

Zdrowie: W weekend zadbaj o swoje zdrowie i wygodę. Pomyśl także o sobie, zamiast dalej sprzątać. Kiedy trochę odpoczniesz, z większą chęcią popatrzysz na nowe pomysły. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: W miłości mała niespodzianka. Twój ideał okaże się zaskakująco łatwy do zdobycia. W stałych związkach zrobi się miło i spokojnie, poczujesz się zaopiekowany i potrzebny.

Praca: W pracy największe korzyści osiągniesz dzięki odwadze. Odróżnisz sprawy błahe od tego, co naprawdę jest dla szefa ważne. Nie wszystko, co zaplanowaliście, uda się zrealizować, na przeszkodzie staną wam trudności natury technicznej lub niechęć osób o naturze zachowawczej.

Finanse: Praca wreszcie przyniesie efekty. Czeka cię awans, podwyżka, ale też większa odpowiedzialność. Pamiętaj o własnych korzyściach i przestań się wstydzić, kiedy szef zapyta cię o pieniądze. Im więcej powiesz, tym więcej dostaniesz.

Zdrowie: Tydzień bardzo sprzyja odkrywaniu nowych zainteresowań. Więcej niż zwykle czasu poświęcisz na własne hobby. Czekają cię teraz spokojniejsze dni. Inwestuj w siebie, zadbaj o swoją urodę i porządnie odpocznij, bo potem czeka cię sporo zamieszania. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: W miłości poszukiwać będziesz wrażeń i nowych inspiracji. Przed samotnymi szansa, ale jeśli masz kogoś do pary, to uważaj! Partner może poczuć się zagubiony i trochę samotny.

Praca: W pracy możesz przypadkowo spotkać kogoś, za kim wcale nie przepadasz. Może jednak bardziej opłaci ci się pogodzić, niż kłócić z tą osobą? Nie rezygnuj z tego, co ci obiecano, nawet jeśli ktoś ważny ma odmienne zdanie.

Finanse: Nie wszystkie potrzeby uda się zaspokoić, a dodatkowo ktoś niespodziewanie upomni się o zwrot długów. Jeśli szukasz lepszej posady lub chcesz więcej zarabiać, teraz umawiaj się na rozmowy i żądaj podwyżki.

Zdrowie: Potrzebujesz różnorodnego ruchu. Zapisz się na kurs tańca lub zdobądź kartę ekskluzywnego klubu fitness, a poczujesz się lepiej i zadbasz o formę. Więcej dowiecie się u Eksperta!

