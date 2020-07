WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Horoskop tygodniowy na 6-12 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Horoskop tygodniowy na 6-12 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co cię czeka w pracy, miłości i zdrowiu. (Getty Images) Horoskop tygodniowy wodnik Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Spokojne karty, szukanie wspólnych powiązań z ukochaną osobą, a pod koniec tygodnia możliwe odwiedziny bliskich osób z rodziny. Ten tydzień zwłaszcza jego końcówka upłynie wam na analizowaniu spraw rodzinnych i na możliwych decyzjach, które wpłyną na drugą połowę roku. Możecie otrzymać ciekawe informacje.

Praca: Nie mam nawału pracy i obowiązku, mam raczej czas spokojny, porządkowanie rzeczy, które już zostały zrobione, planowanie przyszłych zadań. Jeżeli pracujecie w usługach, może być to czas braku ruchu w interesie.

Finanse: Karty mówią żeby dokładnie przejrzeć stan swoich finansów. To jest dobry czas na to by zrobić podsumowanie wydatków, które już zostały w tym półroczu dokonane, co jeszcze planujecie kupić i spróbować obliczyć czy na wszystko wam wystarczy pieniędzy. W razie problemu, możecie poprosić o pożyczkę osobę z rodziny. Nie odmówi wam pomocy.

Zdrowie: Karty wskazują, że część z was będzie miała planowane wizyty lekarskie, które nie odbyły się ze względu na wcześniejszą sytuację. Wyniki badań, które teraz odbierzecie będą dobre. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy ryby Ryby (19.02-20.03) Miłość: Z jednej strony nic wam się nie będzie chciało, a z drugiej strony będziecie oczekiwać, że druga strona zasypie was propozycjami. I tak z jednej strony macie ochotę na wyjście do klubu, do ludzi, a z drugiej strony na taką propozycję drugiej połowy będziecie kręcić nosem. W każdym razie, karty mówią by spróbować znaleźć złoty środek i nie dać się prosić zbyt długo, bo następnym razem może już ktoś was tak długo nie prosić. Wolne ryby mogą wracać myślami do związków z przeszłości.

Praca: Okres urlopowy spowoduje wielkie rozleniwienie w firmie. Nikomu nie będzie się chciało pracować, koleżanki, koledzy będą już myślami gdzie indziej. Niestety praca sama się nie zrobi, więc rada jest taka by uporać się z pracą szybciej i spróbować jeśli to możliwe wyjść wcześniej, spędzić trochę czasu na przykład na pikniku, w parku. Te ryby, które nie mogą sobie na to pozwolić ze względu na charakter pracy, spróbujcie chociaż w weekend spędzić trochę czasu na powietrzu.

Finanse: Jeżeli staraliście się o pieniądze, które będą pochodziły z urzędu, z pewnej instytucji, to możecie otrzymać informację, że właśnie teraz one do was dotrą. Byłby to całkiem przyjemny zastrzyk gotówki. Warto też zrobić przegląd finansów, którymi dysponujecie, i sprawdzić czy nie macie gdzieś zaległego konta, którego nie korzystacie od lat, a mogą tam naliczyć się opłaty.

Zdrowie: Uwaga ryby na bóle głowy, migreny, za to nie wolno wam pić bardzo zimnych płynów, bo może to się skończyć anginą. Uwaga na alergię, ale myślę, że jest wam to znany temat. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy baran Baran (21.03-19.04) Miłość: Barany będą poszukiwać stabilizacji, będą poszukiwać miejsca na spędzenie czasu z ukochaną osobą w kameralnej atmosferze. Pokazuje się pod koniec tygodnia krótki weekendowy wyjazd.

Wolne barany skupią się bardziej na swoim wnętrzu, mogą analizować poprzednie znajomości i wyciągać wnioski. Karty wskazują na powrót myślami do przeszłości.

Praca: Początek lipca wróży rozluźnienie. Pracy nie będzie dużo, każdy będzie myślami uciekał do wyjazdów wakacyjnych i weekendowych. Trochę może zaległych spraw, ale bardzo szybko sobie z nimi poradzicie. Szybciej niż przypuszczacie, fajna pogoda będzie was mobilizować. Bliżej końca tygodnia możliwa rozmowa z szefostwem o planach na najbliższe dni czy też tygodnie.

Finanse: Panie barany mogą wydać sporą kwotę na urodę, na zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie. Pokazuje mi się tutaj także zakup garderoby, co jest dobre bo myślę, że macie w portfelu odpowiednią kwotę na wydatki, na własne potrzeby. Spójrzcie tylko czy to co chcecie kupić jest wam na pewno potrzebne, bo pokazuje mi się, że część z tych rzeczy możecie mieć już dawno w swojej szafie.

Panowie barany karty wskazujące na konieczność przypilnowania kwestii motoryzacyjnych i możliwe wydatki związane właśnie z samochodem.

Zdrowie: Uważajcie na skórę uważajcie na oparzenia, uważajcie na wysypkę na skórze niewiadomego pochodzenia. Cześć z was może będzie musiała odwiedzić dermatologa. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy byk Byk (20.04-22.05) Miłość: Zarówno panie jak i panowie byki mogą w tym tygodniu chcieć naprawić błędy z przeszłości, chcieć wyjaśnić ostatnie spory, niedopowiedzenia. Będziecie się starać bardziej niż kiedykolwiek. To będzie ważny tydzień dla waszych uczuć, dobry tydzień, tylko dajcie z siebie jak najwięcej.

Wolne byki, które jeszcze nie korzystały z internetowych portali randkowych - karty podpowiadają, że może warto przynajmniej rzucić okiem jak to wygląda.

Praca: Karty wskazują, że jeśli lipiec spędzacie w pracy, to niestety w tym tygodniu na was może spaść praca za kogoś, wykonywanie kogoś obowiązków, a może nawet gaszenie pożarów, które ktoś zostawił i na paluszkach ulotnił się pod parasol słoneczny. Dacie sobie naprawdę świetnie radę, tylko ustawcie zadania w hierarchii ważności i róbcie je punkt po punkcie. Wszystko się uda.

Finanse: Nie zabraknie wam gotówki w tym tygodniu, tylko nie wydajcie wszystkiego w pierwsze 2 dni tygodnia. Jeśli jesteście na wyjeździe, na wakacjach, to zostawcie część pieniędzy bo może być potrzebna pod koniec wyjazdu, mam takie ostrzeżenie.

Zdrowie: Nie mam większych kłopotów ze zdrowiem, jedyne co może mogłabym tutaj powiedzieć to są to sprawy trawieniem, woreczek żółciowy, pobolewania żołądka. Myślę, że delikatna dieta, może herbaty ziołowe, pozwolą uporać się z tym kłopotem dosłownie w ciągu jednego dnia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy bliźnięta Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Spokojne dobre karty, mówiące o harmonii przeciwny o mówiący co prawda o tym, że możecie mieć dla siebie mało czasu, ale na pewno wieczory będą należały tylko do was. Pokazuje mi się w tym tygodniu poważna rozmowa o tym co dalej, może plany na najbliższy rok. Tydzień będzie sprzyjał poszukiwaniu czasu we dwoje.

Wolne bliźnięta mają szansę w weekend poznać nowe interesujące osoby. Mogą to być osoby powiększające wasze grono znajomych. Dlatego rada od kart dla osób wolnych jest taka - jak najwięcej czasu w tym tygodniu spędzajcie poza domem.

Praca: Kartą mówią o powoli płynącym dniu, tygodniu. Może wam się dłużyć, zwłaszcza, że nie mam żadnych burz po drodze, co jest bardzo dobrą wiadomością. Karty radzą by zaplanować sobie dzień wolny na piątek i wykorzystać ten czas na zakupy.

Finanse: W tym tygodniu możecie mieć wydatki związane z upiększaniem domu, kupnem czegoś do domu. Mogą to być meble, bądź sprzęt AGD. Tak czy tak na pewno jest to rzecz, którą trzeba było kupić i zakup mogliście już od jakiegoś dłuższego czasu planować. Spokojnie, wszystko co kupicie w tym tygodniu będzie bardzo dobrym wyborem.

Zdrowie: Pokazuje mi się skóra, możliwe oparzenia, zarówno gorącą wodą jak i oparzenia słoneczne. Uważajcie na słoneczko. Pamiętajcie o mocnym kremie z filtrem. Panie bliźnięta mogą mieć odwołaną wizytę u lekarza, z powodu nieobecności lekarza. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy rak Rak (22.06-22.07) Miłość: Raki w stałych związkach - uważajcie żeby nie wywołać sprzeczki z ukochaną osobą. Atmosfera i im bliżej końca tygodnia tym może stawać się coraz bardziej gęsta. Karty ostrzegają przed wybuchem. Tak naprawdę spory, które mogą być między wami dotyczą spraw, które trwają już od dłuższego czasu i może właśnie teraz dziś, w tym tygodniu jest najlepszy czas żeby wszystko sobie wyjaśnić. Co wy na to?

Wolne raki myślę, że zapowiada wam się imprezowy weekend. Będziecie w towarzystwie bardzo ciekawych, nowych osób. Oczy szeroko otwarte, to rada od kart.

Praca: Jeżeli wasi współpracownicy obecnie znajdują się na wyjeździe, pokazuje się podział pracy dla wszystkich, którzy pozostali na stanowiskach. Dla was też może coś przypaść. Mam pokazane papiery, mam pokazane tabelki, mam pokazane obliczenia i strategie na najbliższy czas. Ale tydzień upłynie wam szybko.

Pieniądze: Nie mam pokazanych braków. Mam pokazane drobne wydatki, głównie związane z młodymi osobami, może jest okupowana już teraz wyprawka szkolna. Mogą to być jakieś rzeczy na wyjazd waszych dzieci lub też coś do przedszkola. Na wszystko wystarczy wam pieniędzy, ale taka mała wskazówka - poszukajcie ciekawych ofert wśród rzeczy używanych, na portalach ogłoszeniowych. Możecie znaleźć naprawdę fajny prezent dla waszego dziecka, wnuka, wnuczki.

Zdrowie: Nie mam niepokojących kart poza właśnie stresem i nerwami. Nie będę tutaj mówić o piciu melisy, bo to tak naprawdę nie o to chodzi. Żeby ograniczyć stres trzeba zmienić styl i tempo życia. Zastanówcie się nad tym bo może właśnie jest to czas żeby te zmiany wprowadzić w życie, właśnie teraz. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy lew Lew (23.07-23.08) Miłość: Lwy uważajcie na pokusy romansów, a zwłaszcza jeśli jesteście na wyjeździe, zwłaszcza jeśli jest ciepło i słonecznie. Traktujcie to co mówię jako ostrzeżenie, bo wybór zawsze leży po waszej stronie.

Natomiast wolne lwy mogą poznać szalenie interesującą, ognistą osobę, kogoś kogo nazywamy wakacyjną miłością. Co prawda nie mam informacji co z tym będzie dalej bo jest to horoskop tygodniowy, ale na bezrybiu i rak i ryba.

Praca: Pierwsze karty mówią o ostrzeżeniu przed możliwym popełnieniem błędu. Lwy sprawdzajcie każdą czynność, którą wykonujecie, zwłaszcza jeżeli jest to bardzo odpowiedzialna praca. Pozostałe lwy swoją pracę wykonają szybko i sprawnie. Nawet wręcz pokazuje się, że końcówka tygodnia może opływać w nudę, ploteczki, sprawdzanie na zegarze, która jest godzina. Finanse: Powiem tak na pewno nie wszystkie lwy, ale jakiś lew ma szansę na wygraną losową w tym tygodniu. Może to być także wygrana rzeczowa. Pozostałe lwy macie stabilne karty, tyle samo wydatków, ile przychodów więc bilans wyjdzie wam na 0. Czasem ładne zero lepsze niż minusik.

Zdrowie: Woda, woda, woda. Pytanie tylko czy za mało wody pijecie, czy też może macie obrzęki i zatrzymania wody w organizmie. Tak czy tak trzeba na to zwrócić uwagę. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy panna Panna (24.08-22.09) Miłość: Sielanka, radość, spokój, czas spędzony wspólnie z najbliższymi, możliwa rodzina uroczystość, rodzinne spotkanie. Tydzień upłynie wam pod znakiem rodziny spokoju ciepłej fajnej atmosfery. Karty też zaznaczają, że ktoś kto jest dla was ważny, czeka na gest, może to być dobre słowo, może to być drobny podarek, może to być fajna, niekoniecznie droga niespodzianka. Może to być także rzecz, którą zrobicie własnoręcznie.

Praca: Dla części z was początek tygodnia może być dosyć nerwowy, bo mogą się pojawić zaległości, bądź też sprawy, które trzeba będzie wykonać jednocześnie i wszystko na wczoraj. Opanowanie będzie waszym sprzymierzeńcem, wrodzona zaradność i obowiązkowość pomoże Wam wyjść z kłopotów.

Finanse: Panny uważajcie na zguby, uważajcie na osoby, które będą wam chciały zaproponować coś czego nie potrzebujecie, coś co może mieć na celu pozbawienie was pieniędzy, a nie ma realnej wartości. Może to dotyczyć także umów przez was podpisywanych, więc uważnie czytajcie wszystko co macie podpisać. Są to karty wybitnie ostrzegające.

Zdrowie: Karty pokazują na tył pleców. Może to być kręgosłup i bóle kręgosłupa, ale może to być wskazanie na nerki. Każda z Panien, która miała już przyszłości kłopoty z nerkami niech spróbuje dla pewności umówić wizytę u lekarza. Ostrzegam również przed poparzeniami słonecznymi. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy waga Waga (23.09-22.10) Miłość: Wagi możecie być w bojowym nastroju. Za oknem słońce, wakacje, a w chodzicie na nabuzowani jak Etna. Myślę, że cieniem kładą się spory zeszłych tygodni. Nie ma innego wyjścia, albo zakopiecie topór wojenny i zaczniecie wszystko od nowa, albo podejmijcie decyzję o rozstaniu.

Praca: Karty wskazują na to, że część z was będzie patrzeć w kalendarz oczekując weekendu, wszystko będzie wam się bardzo dłużyć i tak naprawdę możecie nie mieć nastroju do pracy. Zwłaszcza jeżeli wykonujecie swoją pracę w pojedynkę. I jest też część wag, którą mam pokazaną na zaplanowanym wcześnie urlopie, waga, która odpoczywa na leżaczku pod chmurką.

Finanse: Cześć z was wagi może oczekiwać przelewu w tym tygodniu, bo pokazują się pieniądze, które będą do was przyszły drogą bankową. Dla kogoś mogą to być pieniądze zaległe, na które już bardzo długo czeka.

Zdrowie: Nie wiem czy wszystkie wagi będą miały ten problem, ale bardzo wyraźnie zaznacza mi się migrena i może być to dosyć ostry atak migreny, trwający nawet 2 lub też 3 dni. Uważajcie na słońce, osłaniajcie głowę. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy skorpion Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Niektórym Skorpionom tydzień ten upłynie na wyborach. Ale nie mam na myśli wyboru głowy państwa, chociaż na to też warto zwrócić uwagę. Karty bardziej chcą pokazać, że część z was może mieć dylematy miłosne. Możecie zastanawiać się, w którą stronę pójść, za kim się opowiedzieć czy wracać do starych schematów czy rozpoczynać nowe związki. Skorpiony w stałych stabilnych związkach - karty doradzają by zrobić ukochanej osobie słodką, miłą niespodziankę.

Praca: Karty głównie zaznaczają, że może być natłok pracy, nadmiar obowiązków i wszystko na ostatni dzień, głównie w czwartek i w piątek. Mając taką wiedzę postarajcie się od początku tygodnia poukładać sobie systematycznie pracę. Zróbcie to po to żeby nie przynosić pracy do domu na weekend, bo weekend warto spędzić bardziej w romantycznych okolicznościach.

Finanse: Możecie znaleźć w internecie coś co będzie was bardzo kusić żeby to kupić. Natomiast karty radą dobrze się nad tym zastanowić, bo ta rzecz może kosztować bardzo dużo, a możecie jej tak naprawdę nie potrzebować. Uważajcie więc na wszystkie tak zwane super okazję, bo nie wszystko złoto co się świeci.

Zdrowie: Uwaga na uszkodzenia rąk bądź palców u rąk, rozcięcia, otarcia, uszkodzenia skóry. Pokazują się ręce, dłonie, palce. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy strzelec Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Strzelce będą godzić się z ukochaną osobą, bądź godzić zwaśnione strony. Tak naprawdę ten tydzień ogólnie minie wam na poszukiwaniu harmonii, nie tylko w waszym najbliższym otoczeniu i jak i dalej. Możecie wejść w rolę eksperta dla osób bliskich, znajomych. Będziecie chętnie dzielić się swoimi radami i doświadczeniami.

Praca: Karty wskazują na zmiany, mówię o tym, że tak naprawdę może ulec zmianie to co planujecie. Może być tak, że trzeba będzie zrobić pracę za kogoś, a może być tak, że zmienią wam się godzinę pracy lub też chwilowo zakres obowiązków. Reasumując karta zmiany, ale nie jest to zmiana na stałe tylko zmiany przejściowe.

Finanse: Karty wskazują na konieczność udania się do banku i skontrolowania stanu konta, sprawdzeniu co dzieje się na lokatach, bądź kontach oszczędnościowych. Karty wskazują, że mogą być tutaj istotne zmiany, nie zawsze korzystne. Dla części z was mam pokazane sprawy sądowe, które mogą dotyczyć właśnie pieniędzy.

Zdrowie: Karty wskazują na możliwe problemy z układem pokarmowym, zatrucia, może wywołane nieświeżym jedzeniem. Postarajcie się w tym tygodniu nie jeść niczego na mieście, jeść tylko rzeczy świeże, rzeczy, które można umyć, to bardzo ważne. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy koziorożec Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Wolne koziorożce mają szanse na poznanie bardzo interesującej osoby, z którą możecie nawiązać dłuższą znajomość. Koziorożce ustatkowane, będą w najbliższych dniach planowały jak spędzić wakacyjne dni z rodziną, z ukochaną osobą, z dziećmi. Bardzo ciekawe plany się pokazują i warto będzie wdrożyć w życie.

Praca: Pokazuję się możliwe nieporozumienia, ale to nie wy będziecie źródłem. Mam pokazane karty, które mówią, że osoba lub osoby, z którymi pracujecie mogą szukać zwady z innymi. Jedyne co mogę doradzić to omijajcie wszelkiego rodzaju konflikty. To nie jest w waszym stylu, nie jest wam to potrzebne.

Finanse: Wydatki - pokazane są głównie na młode osoby, mogą to być wyjazdy wakacyjne waszych dzieci, a mogą być to wydatki na kluby dziennego pobytu. Tak czy tak, trzeba będzie te wydatki ponieść. Nie uda wam się tego uniknąć. Uwaga na zgubę, możecie zgubić niewielką kwotę pieniędzy.

Zdrowie: Panie koziorożce pokazują się możliwe problemy z krążeniem w nogach, pokazują się żylaki, trudności w poruszaniu nogami. Wszystkie koziorożce - uwaga na opuchlizny, zatrzymanie wody w organizmie. Najlepszy sposób by pozbyć się wody to napar z liści pokrzyw. Działa lepiej niż większość aptecznych specyfików. Więcej dowiecie się u Eksperta!