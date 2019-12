WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop tygodniowy na 2-8 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Jesteś ciekawy, co przygotował dla ciebie los? Sprawdź horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop tygodniowy dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop Miłosny: Czeka Cię duża niespodzianka ze strony drugiej połowy, to bardzo pozytywnie wpłynie na relacje w Twym związku. Horoskop Zawodowy: Raczej w nadchodzącym tygodniu nie będzie się dużo działo nowego w miejscu pracy. Horoskop Finansowy: Tu spora poprawa w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Horoskop Zdrowotny: Możliwa angina w najbliższym czasie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop Miłosny: Możliwy wspólny romantyczny wyjazd z drugą połówką, bardzo to poprawi i tak dobre relacje. Horoskop Zawodowy: Nowe kontakty biznesowe i perspektywa zmiany zawodu na bliższy Twym zainteresowaniom. Horoskop Finansowy: Stan finansów bardzo stabilny, bliżej końca tygodnia możliwy przypływ gotówki. Horoskop Zdrowotny: W tym tygodniu stan Twojego zdrowia będzie bardzo dobry. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop Miłosny: W tym tygodniu możliwy wyjazd we dwoje, wasze relacje w związku są ostatnio bardzo silne. Horoskop Zawodowy: Dobra passa w pracy w tym tygodniu, Zaczyna się okres, w którym w swojej pracy będziesz naprawdę się realizować. Horoskop Finansowy: Duża poprawa stanu finansów i możliwe większe premie pieniężne. Horoskop Zdrowotny: W nadchodzącym czasie może Ci towarzyszyć lekkie zmęczenie, ogólny stan zdrowia dobry. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop Miłosny: Przygotuj się na niespodzianki ze strony Twej drugiej połówki, w najbliższym czasie czeka Cię kilka miłych zaskakujących sytuacji. Horoskop Zawodowy: Możliwe nowe relacje, ogólnie duża poprawa atmosfery w miejscu Twojej pracy . Horoskop Finansowy: W tym tygodniu zdecydowanie poprawi się stan Twych finansów. Horoskop Zdrowotny: Poprawa stanu zdrowia względem poprzedniego tygodnia, lecz uważaj na przeziębienia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop Miłosny: Niestety w najbliższym czasie nie będziesz się dużo cieszyć z obecności drugiej połowy, wasze plany zawodowe mogą kolidować. Horoskop Zawodowy: Czeka Cię awans lub zmiana stanowiska, w najgorszym wypadku zmiana miejsca pracy. Jednak każda z tych zmian przyniesie korzyści. Finanse: W nadchodzącym tygodniu czeka cię premia gotówkowa i poprawa stanu finansów. Horoskop Zdrowotny: Uważaj na choroby wirusowe, przeziębienia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop Miłosny: Burzowe chmury nad Twoim związkiem, ten tydzień niestety będzie pełen kłótni i sprzeczek o najdrobniejsze rzeczy. Horoskop Zawodowy: Czeka Cię dużo ciężkiej, wytężonej, żmudnej pracy, pod koniec tygodnia możliwa pochwała od przełożonego. Horoskop Finansowy: Stan finansów bardzo zadowalający, w najbliższym czasie spodziewaj się premii gotówkowej. Horoskop Zdrowotny: Zdrowie ogólnie w normie, lecz będzie Ci towarzyszyć uczucie przemęczenia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop Miłosny: Ostatnio możliwe, że nie wszystko będzie układać się po Twojej myśli. Duża szansa na sprzeczki w tym tygodniu. Horoskop Zawodowy: W najbliższym okresie czasu czeka Cię spora poprawa w relacjach ze współpracownikami. Horoskop Finansowy: Dobry tydzień finansowo, spodziewaj się większych dochodów. Horoskop Zdrowotny: Stan zdrowia badał na dobrym poziomie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop Miłosny: Czeka Cię romantyczny tydzień, gdyż w najbliższym czasie druga połowa będzie bardzo dbać o waszą relację. Horoskop Zawodowy: Musisz się przygotować na awans w pracy. Jeśli prowadzisz własną działalność, możliwe, że nawiążesz intratny kontrakt. Horoskop Finansowy: Dobry tydzień dla Twego budżetu, możliwe większe przychody gotówkowe pod koniec tego okresu czasu. Horoskop Zdrowotny: Kondycja i stan zdrowia tym razem są w najwyższej formie, tak trzymaj. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop Miłosny: Możliwe, że w tym tygodniu będziesz czuć podenerwowanie i z tego mogą wynikać różne sprzeczki w związku. Horoskop Zawodowy: Wraz z początkiem najbliższego tygodnia będziesz czuć zmęczenie i przytłoczenie obowiązkami. Horoskop Finansowy: Bardzo stabilnie jeśli chodzi o twoje finanse, dobra passa będzie trwać.. Horoskop Zdrowotny: Stan zdrowia zadowalający, lecz dbaj o profilaktykę gdyż pod koniec tygodnia możliwe przeziębienia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop Miłosny: Drobne sprzeczki mogą zamienić się w poważną awanturę na początku tego tygodnia. Pod jego koniec, możliwa stabilizacja. Horoskop Zawodowy: Raczej ten tydzień upłynie pod znakiem żmudnej pracy, ale jest też możliwe. że ktoś postawi przed Tobą wybór, który zmieni ścieżki kariery. Horoskop Finansowy: Spodziewaj się poprawy stanu Twoich finansów w tym tygodniu. Horoskop Zdrowotny: Spora poprawa stanu zdrowia , niestety może Ci towarzyszyć podenerwowanie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop Miłosny: Dobra passa w miłości i więcej romantycznych chwil w związku, czeka Cię w najbliższym tygodniu. Horoskop Zawodowy: Będziesz rozważać zmianę obecnej pracy lub stanowiska, możliwe, że będzie okazja na to. Horoskop Finansowy: Duża poprawa jeśli chodzi o stan finansowy, spodziewaj się premii w bliskiej przyszłości. Horoskop Zdrowotny: Możliwe przeziębienia w nadchodzącym czasie, warto zadbać o profilaktykę. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop Miłosny: Poprawa relacji w związku, w nadchodzącym czasie partner zacznie więcej zabiegać o Twoją uwagę. Horoskop Zawodowy: Dobra passa w pracy i świetne relacje z innymi współpracownikami. Horoskop Finansowy: Stan finansów w normie, możliwy przypływ gotówki pod koniec tygodnia. Horoskop Zdrowotny: Musisz uważać na przeziębienia lub choroby typu angina. Więcej dowiecie się u Eksperta! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej przyszłości, skontaktuj się z Ekspertami Horoskop tygodniowy przygotowała Luna. 