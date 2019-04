Horoskop dzienny na wtorek 2 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop sugeruje, żeby uważał czego, sobie życzysz. W najbliższym czasie gwiazdy mogą być wyjątkowo przekorne. Szczególną ostrożność zachowaj w przypadku podejmowania decyzji, których skutki będą długoterminowe. Zaufaj sprawdzonym metodom i nie szukaj dróg na skróty. Pod wieczór nadarzy się okazja do przeprowadzenia długiej rozmowy. Jej rezultat będzie poważniejszy, niż ci się zadaje. Ostrożnie dobieraj słowa, aby nikogo nie zranić. Miej na uwadze, że twój rozmówca jest kruchą osobą, którą łatwo zranić.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dzień zacznie się zwyczajnie. Twój horoskop dzienny radzi szybkie skupienie na sprawach rutynowych. Skorzystaj ze swobodnej atmosfery i sprzyjających warunków do pracy, by jak najszybciej uporać się z podstawowymi obowiązkami. Wieczór przyniesie więcej stresu. W twoim otoczeniu znajduje się konfliktowa osoba, która zacznie prowokować spór. Angażowanie w cudze problemy nie wyjdzie na twoją korzyść. Słuchaj rad skorpionów i koziorożców, są po twojej stronie. Nie odmawiaj, gdy zaoferują pomoc w sprawach zawodowych.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Jesteś osobą odpowiedzialną, która lubi mieć wszystko pod kontrolą. Horoskop przewiduje jednak pewnego komplikacje. Nieoczekiwane wydarzenie zupełnie zaburzy twój rytm dania, co na początku nie przypadnie ci do gustu. Będziesz musiał zapanować nad emocjami i szybko podjąć pewną decyzję. Zaufaj swojej intuicji, podpowiada ci dobre rozwiązanie. Szybko zrozumiesz, że zmiany wcale nie są takie złe, a odrobina chaosu pozwoli przerwać nużącą rutynę. Wieczorem spotka cię miła niespodzianka, która skutecznie poprawi nastrój.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie da się ukryć, że twoje życie ostatnio nabrało tempa. Horoskop przeczuwa, że przez wszystkie zmiany czujesz się zdezorientowany, a szukanie kolejnych wyjść z coraz to trudniejszych sytuacji, nie wpływa korzystnie na twoje samopoczucie. Wiedz jednak, że wysiłek włożony w dążenie do celu wkrótce się opłaci. Nie zazdrość osobom, które mogą sobie pozwolić na dłuższą chwilę wytchnienia. Już niedługo i u ciebie przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, a to właśnie oni będą podziwiać twoje osiągnięcia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny radzi, byś dokładnie przemyślał swoje postępowanie. Zastanów się, czy pracujesz, aby żyć czy też żyjesz, aby pracować? Jesteś tak skoncentrowany na rozwoju kariery zawodowej, że zaczynasz oddalać się od bliskich. Rodzina dostrzega zmianę. Kiedyś, poświęcałeś im więcej czasu, a teraz nawet w sytuacjach prywatnych, zbyt często poruszasz tematy zawodowe. Powinieneś rozważyć wzięcie dłuższego urlopu. Potrzebujesz czasu do rozważań i przeanalizowania swoich priorytetów.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) W najbliższym czasie możesz nastawić się na sukces w sprawach zawodowych. Horoskop mówi, że sprzyjający układ gwiazd zwiększa szansę na wygraną w pewnej kwestii. W tym dniu wszystkie raki zostały obdarzone szczególną pomysłowością i kreatywnością. Skieruj swoją uwagę w kierunku nowych ścieżek rozwoju. Zdecydowanie szybciej będziesz chłonął nową wiedzę, dlatego warto rozważyć podjęcie kursów zwiększających kompetencje zawodowe lub naukę nowego języka. Nowe umiejętności przemówią na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie doszukuj się podstępu tam, gdzie go nie ma. Bliska osoba zawiodła twoje zaufanie i chociaż to zdarzenie miało miejsce już jakiś czas temu, regularnie wracasz do niego myślami. Według horoskopu to zrozumiałe, że twoje uczucia zostały zranione. Nie powinieneś jednak oceniać wszystkich tą samą miarą. W twoim otoczeniu przebywa wartościowa osoba, która zabiega o twoją uwagę. Odtrącenie jej będzie objawem strachu przed kolejnym zranieniem. Lwy są z natury odważne. Nie pozwól, aby jedno przykre doświadczenie odebrało ci wiarę w siebie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop przeczuwa, że już od dłuższego czasu usiłujesz pomóc bliskiej osobie borykającej się z poważnym problemem. Dziś otrzymasz od losu wskazówki, które ułatwią ci to zadanie. Pamiętaj jednak, że nie zwalnia cię to z pewnych poświeceń. Ostatnio masz dużo na głowie. Jesteś zabiegany zarówno w sprawach towarzyskich, jak i zawodowych, ale mimo to powinieneś znaleźć czas dla zagubionego przyjaciela. Bądź cierpliwy i naucz się słuchać, a bliska osoba już niedługo się przed tobą otworzy. Jej zwierzenie zupełnie zmieni twoje podejście do pewnych, istotnych kwestii.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) To twój szczęśliwy dzień! Zdaniem horoskopu teraz wszystkim wagom będzie towarzyszyć wyjątkowa pomyślność. Jeżeli rozważasz planowanie wszelkich podróży i dalszych wyjazdów wiedz, że to dobry moment. Los podsunie ci atrakcyjne oferty, z których warto skorzystać. Powodzenia możesz również oczekiwać w sprawach sercowych. Nadarzy się okazja do pogłębienia relacji z osobą, która już dawno wpadła ci w oko. Umiejętnie wykorzystaj swoją szansę. Drugi raz może się nie powtórzyć.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop przepowiada, że cudem unikniesz pewnych kłopotów, które dotkną twoich znajomych. Zaistniała sytuacja da ci do myślenia i skłoni do przewartościowania pewnych kwestii. Odkąd obracasz się w nowym towarzystwie rzeczy, które niegdyś były dla ciebie niezwykle istotne, mocno straciły na znaczeniu. Podejmowanie ryzykownych decyzji, nie jest twoją dobrą stroną, a bliscy coraz częściej narzekają na zmiany w twoim zachowaniu. Do tej pory ignorowałeś ich uwagi, ale powoli zaczynasz dostrzegać, że jest w nich sporo racji. Nadal nie jest za późno, aby zawalczyć o to, co jest dla ciebie naprawdę ważne.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Już niedługo na horyzoncie pojawią się dwie atrakcyjne oferty. Niestety, będą ze sobą kolidować, dlatego musisz bardzo dokładnie przemyśleć swój wybór. Horoskop sugeruje, abyś sugerował się nie tylko swoim dobrem, ale również dobrem osób, które są dla ciebie ważne. Nawet jeżeli dużo zyskasz, działając na czyjąś niekorzyść, wyrzuty sumienia nie pozwolą ci cieszyć się osiągnięciami. Bądź uczciwy, a swoje wybory konsultuj z bliskimi. Masz wokół siebie wartościowe osoby, gotowe służyć dobrymi radami.