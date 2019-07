Horoskop dzienny na sobotę 6 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 6 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 6 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Według horoskopu, niespodziewanie nadarzy się okazja do rozwoju przyjaźni oraz kontaktu z osobami, z którymi na pierwszy rzut oka nie łączyło cię zbyt wiele. W praktyce różnica charakterów nie jest niczym złym. Wzajemnie się uzupełniacie i preferujecie podobny sposób spędzania wolnego czasu, co pozwoli wam się zbliżyć. Tego dnia wodniki nie będą jednak miały szczęścia w grach. Unikaj też wszelkiego rodzaju zakładów i nie podejmuj ryzykownych decyzji. Potrzeba kontroli nad swoim życiem zapewnia ci komfort, dlatego wcale nie musisz opuszczać swojej bezpiecznej strefy.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zapracowane ryby są przemęczone i osłabione, co skutkuje brakiem energii. Według horoskopu wolną chwilę powinieneś przeznaczyć na odpoczynek w gronie najbliższych. Ostatnio twoje relacje z przyjaciółmi uległy ochłodzeniu, co zaczyna dokuczać również twoim bliskim. Zajęty sprawami zawodowymi regularnie odmawiałeś spotkań, ale nareszcie będziesz mógł to nadrobić. Miej również na uwadze, że bliscy zawsze widzieli w tobie największe wsparcie. Ktoś chce ci się zwierzyć z pewnego problemu i potrzebuje twojej rady. Jeżeli go zignorujesz, poczuje się urażony.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop radzi nastawić się na okres pełen napięć, w którym będziesz musiał wykazać się determinacją w dążeniu do celu oraz opanowaniem w trudnych sytuacjach. Szczególnie trudno będzie ci się dogadać ze skorpionami, które są uparte i nieskore do zmiany zdań. Chwilowo zrezygnuj z błahych rozrywek. Ogranicz też przyziemne znajomości, które nie wnoszą do twojego życia nic wartościowego. W pracy staniesz w obliczu pewnego dylematu. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, masz szansę sporo zyskać.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Chociaż zawsze miałeś dobry kontakt ze swoją grupą znajomych, od pewnego czasu coraz bardziej zaczyna cię drażnić ich beztroskie podejście do życia. Ambitne byki są skupione na samorozwoju, lubią także pracować i postępować według dokładnie ustalonego planu. Zgodnie z horoskopem, powinieneś być asertywny. Jeżeli zmienisz swoje postępowanie pod wpływem osób trzecich i zaczniesz dopasowywać do nich rytm dnia, prędzej czy później będziesz mieć pretensję do nich lub do samego siebie. Strategia, którą przyjąłeś w pracy, jest dobra i jeżeli czujesz, że powinieneś skoncentrować się teraz na sprawach zawodowych, powiedz bliskim prawdę. Zrozumieją, jeżeli szczerze wyjaśnisz, jak duże ma to dla ciebie znaczenie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dzienny sugeruje nastawić się na okres zaciekłej rywalizacji. Już od dłuższego czasu masz jeden cel i podjąłeś konkretne kroki, aby go osiągnąć. Niespodziewanie na twojej drodze pojawi się jednak ktoś, kto dąży do tego samego. To osoba komunikatywna, charyzmatyczna i tryskającą pozytywną energią. Chociaż odczujesz zazdrość i z początku nie będziesz zadowolona z faktu, jak szybko zjedna sobie ludzi, nie okazuje jawnie swojego niezadowolenia. Twoją przewagą okaże się zdobyta wcześniej wiedza. Powtórz cenne informacje, a zyskasz w oczach wpływowych jednostek.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Długo narzekałeś na samotność, a gdy w końcu w twoim otoczeniu pojawił się pewien adorator, poczułeś się przytłuczony emocjami i licznymi wątpliwościami. Nie brnij w nowe związki i nie podejmuj kluczowych decyzji, jeżeli sam nie jesteś pewien, czego chcesz. Poczujesz ulgę dopiero po długiej, szczerej rozmowie z członkiem rodziny. To właśnie bliscy znają cię najlepiej, przez co będą najlepszymi doradcami. Jeżeli masz taką możliwość, warto rozważyć pójście na urlop. Czas spędzony na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku przyniesie ci ukojenie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) W najbliższym czasie gwiazdy obdarzą cię sporą dozą wytrwałości i odporności psychicznej. Dzięki cierpliwości oraz logicznemu myśleniu uda ci się uniknąć problemu, który dotknie twoich znajomych. Choć nie będzie to proste, nie pozwól, żeby głębsze uczucia oraz prywatna sytuacja wpłynęła na twoje środowisko w pracy. Jeżeli jednak będziesz miał możliwość wyboru, decyduj się na pracę indywidualną, zamiast zadań grupowych. W zespole jest ktoś, kto bez wahania przypisałby sobie twoją pracę, a ty powinieneś wyróżnić się jako jednostka.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) To twój szczęśliwy dzień. Według horoskopu wszystkim pannom będzie towarzyszyć dziś szczególna pomyślność. Czynności, które zazwyczaj sprawiają ci trudność, wykonasz z zaskakującą łatwością. Ponadto przypadkowa rozmowa z bliską osobą podsunie ci pomysł na skuteczne rozwiązanie problemu, z którym borykasz się już od dłuższego czasu. Na powodzenie możesz liczyć także w kwestiach finansowych. Przypływ gotówki sprawi, że będziesz mógł pozwolić sobie na zakup, który jeszcze niedawno było niemożliwy. Pamiętaj jednak, aby nie wydawać wszystkiego od razu. Los sprzyja oszczędności, a odpowiednio zainwestowane pieniądze mogą się pomnożyć.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop podpowiada wagom, żeby skoncentrowały swoje myśli na rozwoju pasji. Jesteś kreatywny, pomysłowy i masz niemałe kompetencje. Odpowiednio wykorzystana wiedza, może przynieść więcej dobrego, niż sobie wyobrażasz. Nie przejmuj się opinią innych i zaufaj własnej intuicji, zarówno w kwestii spraw zawodowych, jak i relacji z innymi ludźmi. Wkrótce poznasz grupę ludzi o bardzo podobnych zainteresowaniach. Regularne spotkania mogą doprowadzić do rozwoju naprawdę wartościowej przyjaźni.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Po trudniejszym okresie, wreszcie osiągnąłeś stabilizację finansową, a jednak wciąż narzekasz na swoją sytuację. Zdaniem horoskopu, powinieneś docenić to, co masz. Porównywanie się do innych nie jest dobrym pomysłem, szczególnieszczególnie że koncentrujesz swoją uwagę na jednostkach chętnie popisujących się swoimi osiągnięciami. Zrób przerwę w pędzie za karierą i rozejrzyj się wokół. Bliska osoba ma pewien problem, ale przez swoje ambicje nie chce prosić nikogo o wsparcie. Nie ignoruj zaistniałej sytuacji, wykaż się inicjatywą i podaj jej pomocną dłoń. Odkryjesz, że robienie czegoś dla innych również przynosi dużą satysfakcję, a znajomy będzie ci naprawdę wdzięczny.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Ostatnio strzelce są przepracowane i bardzo osłabione. Zmęczony organizm wreszcie zaczyna upominać się o swoje, a ty nie powinieneś ignorować jego potrzeb. Zamiast wyszukiwać sobie kolejne zadania, w wolnej chwili pozwól sobie na zasłużony relaks i regenerację w domowym zaciszu. To również idealny moment na zrobienie profilaktycznych badań. Miej na uwadze, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, a kiepskie samopoczucie odbije się również na jakości twojej pracy. Zaufaj horoskopowi, a szybko zrozumiesz, że nawet jeden dzień odpoczynku zrobi wielką różnicę.