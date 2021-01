Horoskop dzienny na poniedziałek 18 stycznia 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na poniedziałek 18 stycznia? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Poczujesz potrzebę zakończenia starych spraw i ruszenia do przodu. Jak czegoś nie możesz zakończyć po swojej myśli, to po prostu zostawisz to. Odgrodzisz przeszłość „grubą kreską” i postanowisz rozpocząć nowy rozdział w życiu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś może zaskoczyć Cię dawny znajomy, z który nie miałeś kontaktu od dłuższego czasu. I, mimo że rozmowa z nim sprawi Ci przyjemność, to nie daj się wciągnąć w pomaganie mu. Nie do końca może być tak, jak mówi.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dziś masz doskonały dzień, by po pracy spotkać się z przyjaciółmi lub osobami z pracy. Nie tylko miło spędzisz czas, ale i zrelaksujesz się. Przekonasz się również, że ktoś zerka w Twoją stronę z zainteresowaniem. Możliwy romans.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dziś możesz poznać sekret, który pomoże Ci zrobić dobry interes i całkiem nieźle zarobić. Pamiętaj tylko by nie ujawnić czyjejś tajemnicy. A wszystko dobrze się zakończy. Pieniądze niedługo Ci się przydadzą.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś możesz liczyć na pomoc obcych osób, jak załatwiasz ważne dla siebie sprawy. Czas spędzony na mieście nie będzie stracony. Po południu więcej czasu poświęć na relaks. Aromatyczna kąpiel lub masaż to będzie to.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) W pracy będziesz mieć dużo ciekawych pomysłów. Szef i współpracownicy docenią je. Wieczorem znajdź chwilę dla siebie. Może wieczór w stylu Spa lub oglądanie filmu z ukochaną osobą. Ważne byś się zrelaksował Raku.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Czas to pieniądz i co ważniejsze już nigdy go nie odzyskasz. Nie daj się wciągnąć w cudze zadania, tylko dlatego, że ktoś inny się obija. Ceń siebie, swoje doświadczenie i wiedzę. Wieczorem skorzystaj z okazji i odpocznij.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dziś możesz potrzebować pomocy w pracy z realizacją swoich pomysłów. Szukaj poparcia u przełożonego, bo one zrobią na nim dobre wrażenie. Jedynie pilnuj, by nie przypisał sobie całych zasług z nich. Pamiętaj, że Ty jesteś ich autorem i broń swoich interesów.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Po pracy postaw na aktywny wypoczynek. I nie musi to być sport wyczynowy lub bieganie. Ważne będzie Twoje zaangażowanie. Nawet jak będą to kolorowanki dla dorosłych to ważne, byś się w nie Wago zaangażowała. Oderwij myśli od obowiązków.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś możesz nauczyć się czegoś nowego w pracy, co wkrótce Ci się bardzo przyda. Na dodatek szef doceni Twoje starania i może przedstawić Cię jako przykład zaangażowania. Po południu zaszalej na zakupach. Odprężysz się.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie wydawaj za dużo. Nie rób nieprzemyślanych zakupów, szczególnie w sieci. Zanim podpiszesz umowę na kredyt lub większy wydatek, to przeczytaj ją dokładnie i ze zrozumieniem. Nie śpiesz się i jak masz wątpliwości, to pytaj.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Uważaj na to co komu pożyczasz. Szczególnie gdy będzie to sąsiad, to bądź ostrożny. Nie tylko możesz stracić to co pożyczyłeś, ale i uwikłać się w konflikt. Lepiej powiedz, że czegoś nie masz, jak potem masz się prosić o swoje rzeczy.