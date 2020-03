Horoskop dzienny na piątek 6 marca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na piątek 6 marca? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na piątek 6 marca 2020 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny głosi, że osoba w pracy zacznie naśladować Cię a nawet podkradać Twoje pomysły. Przyjrzyj się jej bliżej, bo potem wszystkie Twoje zasługi przypadną jej a Ty nawet nie będziesz mieć jak udowodnić swoje racje. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dzień będzie dość męczący i jedynie będziesz marzyć by się skończył. Uważaj tylko w pracy by szef Cię na tym nie przyłapał, bo nie okaże zrozumienia dla twoich oczekiwań. A co gorsze jest w pracy osoba, która chętnie donosi szefowi na Ciebie i na dodatek zawsze dokłada coś od siebie. Nie dziw się więc, że szef nie jest Ci przychylny w większości spraw. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny radzi - skoncentruj się na swoich zadaniach i swojej pracy. Inaczej możesz mieć okazję wdać się w spór ze współpracownikiem. A to nie będzie dla ciebie korzystne, bo będzie miał on większe poparcie w pracy niż Ty. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dziś luźniejszy dzień. Na dodatek intuicja będzie podpowiadać Ci idealne rozwiązania w każdej sprawie o jakiej pomyślisz. A ponieważ szczęście będzie Ci sprzyjać to nareszcie odetchniesz i troszkę uspokoisz się. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop przewiduje, że nadszedł idealny dzień na spotkania i pogaduszki z przyjaciółmi. Znajomi i przyjaciele sami będą Cię dziś szukać i namawiać na wyjście na miasto. Idź i zabaw się. Dobrze to wpłynie na Ciebie i pozwoli Ci odpocząć fizycznie i psychicznie. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Zwróć uwagę na to co Ci się dziś śniło. Ten sen może zwierać rozwiązanie problemu lub będzie wręcz proroczy dla Ciebie. Wyciągnij też Partnera na wyjście do lokalu. Wspólne chwile razem są wam potrzebne. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Zgodnie z horoskopem przestań martwić się na zapas. Dziś z najmniejszej sprawy będziesz w stanie stworzyć problem życia. Lepiej nie zabieraj się za żadne ważne rzeczy bo przerosną Cię. Jak zobaczysz, że za mocno zaczynasz się nakręcać zrób sobie przerwę i porozmawiaj ze znajomym, który ma większy dystans do rzeczywistości niż Ty. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie będziesz dziś sobą. Nerwowo będziesz reagować na uwagi, małe słowo będzie mogło sprowokować Cię do dyskusji a złe spojrzenie wywoła agresję. Nawet przyjaciele mogą Cię dziś nie poznawać. Więc nie bierz na siebie nic trudnego i pozwól sobie na wyciszenie się wieczorem, zamiast znowu sprzątać. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny radzi - po pracy pozwól sobie na cieszenie się wolnym czasem. Poświęć go na swoje hobby. Nie śpiesz się i nie myśl za dużo. Nie zawsze wszystko musi mieć sens i nie zawsze musisz o wszystkim decydować. Tym bardziej, że decydowanie to dla Ciebie męcząca czynność. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Rodzinne życie sprawi Ci dziś najwięcej przyjemności. A co ważniejsze Ty też poczujesz w sobie chęć niesienia pomocy bliskim. Twój Partner poczuje, że ma w tobie oparcie i wieczór spędzicie razem. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Według horoskopu dziś masz doskonały dzień na załatwianie spraw urzędowych. Wszystko pójdzie po twojej myśli. Jedynie Ty możesz być ciężkim petentem dla urzędnika, Twoja dociekliwość będzie dla niego bardzo męcząca i irytująca. Ale lepiej spytać kilka razy niż stracić czas i pieniądze. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Zamiast tracić czas na ploteczki lepiej pomyśl o rozwijaniu swoich talentów lub zawodowych kwalifikacji. I mimo, że kilka osób z twojego bliskiego otoczenia może w ciebie nie wierzyć i zniechęcać Cię, to jednak Ty rób to, co podpowiada Ci intuicja. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl