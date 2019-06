Horoskop dzienny na piątek 14 czerwca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nadchodzi czas prób. Horoskop radzi zwracać uwagę na sygnały, które wysyła ci otoczenie. Sprawy, które początkowo uznałeś za błahe, okażą się zdecydowanie bardziej zawiłe. Nawet najmniejszy detal może mieć poważny skutek w rozwoju przyszłych wydarzeń. Bądź skupiony i nie pozwól, by chwilowe rozrywki odciągnęły cię od tego, co naprawdę istotne. Słuchaj rad najbliższych. Spojrzą na twoją sytuację bardziej obiektywnie, przez co ich uwagi będą szczególnie trafne.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby są z natury bardzo wrażliwe i pełne empatii. Zwykle ważysz słowa, pilnujący, by nikogo nie urazić. Swoją miłą osobowością przyciągnąłeś do siebie prawdziwych przyjaciół, ale w twoim otoczeniu są również osoby fałszywe. Nie poświęcaj się dla kogoś, kogo dobrze nie znasz i nie wykonuj pracy za innych kosztem swojego wolnego czasu. Jeżeli nie będziesz asertywny, ktoś wkrótce przylepi ci łatkę osoby naiwnej. Masz przed sobą określony cel, do którego dążysz już od dłuższego czasu. Skup się na jego realizacji. Sukces jest bliżej, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zgodnie z horoskopem, powinieneś nastawić się na okres zmian. Nieoczekiwana sytuacja zmusi cię do zerwania z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Chociaż na początku nie będzie zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, szybko zauważysz, że sprawy obrócą się na twoją korzyść. W nadchodzącym okresie barany będą miały szczególnie otwarte umysły na pozyskiwanie nowej wiedzy. Szybciej przyswoisz informacje, które okażą się niezwykle korzystne w rozwoju spraw zawodowych.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Pewna osoba zawiodła twoje zaufanie, ale zdała sobie sprawę ze swojego błędu i próbuje go naprawić. Horoskop radzi, byś nie ignorował jego starań. Miej na uwadze, że ludzie często najlepiej uczą się na błędach, a długotrwałe obrażanie może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Najlepszym wyjściem będzie szczera rozmowa. Przypadkowo odkryjesz też informację, która zupełnie zmieni twoje podejście do konkretnej sprawy.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dzienny uprzedza, byś nie odkładał ważnych spraw na ostatnią chwilę, bo skumulują się, obarczając cię w najmniej odpowiednim momencie. Umiejętnie gospodaruj czasem, a unikniesz problemu, który już dotknął twoich znajomych. Jeżeli napotkasz problemy, nie próbuj na siłę rozwiązywać ich sam. Zamiast tego zgłoś się do osób starszych i bardziej doświadczonych. Chętnie udzielą ci cennych wskazówek.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Przestań tworzyć sztuczne problemy i nie doszukuj się podstępu tam, gdzie ewidentnie go nie ma. Pewna przykra sytuacja sprawiła, że stałeś się sceptycznie nastawiony w stosunku do osób trzecich. Powiadają, że ostrożności nigdy nie za wiele, ale brak zaufania nie sprzyja pracom grupowym. Postaraj się wyprzeć z głowy negatywne myśli i zmień nastawienie. Los przygotował dla ciebie miłą niespodziankę. Bądź otwarty na ludzi, a wkrótce nawiążesz wartościową znajomość z kimś o podobnych zainteresowaniach.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop radzi, byś w najbliższym czasie zwrócił szczególną uwagę na swoje zdrowie. Pracowite i ambitne lwy są ostatnio tak bardzo skupione na obowiązkach, że zaniedbują własne potrzeby. Nie ignoruj złego samopoczucia. Zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć, a odpowiednio szybko reakcja pomoże ci uniknąć licznych nieprzyjemności. Spróbuj również nie wyszukiwać dodatkowych robót w wolne popołudnia. Odpoczynek jest teraz szczególnie wskazany.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Znajoma osoba zmaga się z pewnym problemem i wkrótce poprosi się pomoc. Według horoskopu sprawa jest jednak szczególnie skomplikowana, a decyzja, którą podejmie znajomy, będzie mieć duże znaczenie w dalszej przyszłości. Nie mów mu słów, które najpewniej chciałby usłyszeć. Postaw na szczerości i nie bagatelizuj sytuacji. Jeżeli naprawdę chcesz mu pomóc, będziesz musiał poświecić na to więcej czasu. Wiedz jednak, że taki gest zostanie doceniony i bardzo was do siebie zbliży.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nastaw się na intensywny rozwój spraw zawodowych. Horoskop sugeruje, byś na pewien czas ograniczył spotkania towarzyskie, a zamiast tego skupił się na przypomnieniu dawno zdobytej wiedzy. Nie zapominaj, że masz silnych rywali. Są zawzięci i gotowi dążyć po trupach do celu, ale ich kompetencje w rzeczywistości wcale nie są większe od twoich. Bądź czujny i wykorzystuj wszelkie okazje do nauki nowych rzeczy. O twoim powodzeniu przesądzą najmniejsze szczegóły.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nastąpi przełom w sprawach sercowych. Zajęty obowiązkami nie dostrzegałeś, że już od dłuższego czasu masz adoratora. To osoba miła i wartościowa, ale również bardzo nieśmiała. Strach przed odrzuceniem blokuje ją przed działaniem, dlatego boi się zrobić duży krok. Jeżeli jesteś zainteresowany, spróbuj wychwytywać jej subtelne sygnały i na mnie odpowiadać. Miej jednak na względzie, że wrażliwe osoby szczególnie łatwo zranić. Jeżeli nie jesteś pewien własnych uczuć, nie baw się cudzymi.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dostrzega, że doszło do ochłodzenia relacji między tobą a pewnym znajomym, z którym zwykle bardzo dobrze się dogadywałeś. Udawanie, że nie dostrzegasz zmian, wcale nie poprawi sytuacji. Im szybciej zmobilizujesz się do rozpoczęcia poważnej rozmowy, tym lepiej. Dopóki nie wyjaśnicie sobie pewnych spraw, sytuacja wciąż będzie napięta. Pamiętaj, że to samo zdarzenie widziane przez różne osoby, może być interpretowane zupełnie inaczej.