Horoskop dzienny na piątek 11 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na piątek 11 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Horoskop dzienny na piątek 11 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop głosi, że wkroczyłeś w nowe towarzystwo i szczególnie polubiłeś pewną osobę o energicznym usposobieniu i niebanalnym podejściu do życia. Intryguje cię, przez co masz ochotę spędzać z nią coraz więcej czasu. Nie bądź jednak nachalny w swoich działaniach. Jeżeli raz odmówi spotkania, nie naciskaj na kolejne, ale daj jej czas. To właśnie powolny, naturalny rozwój relacji wpływa na budowanie bliższych znajomości. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby nie powinny odkładać istotnych spraw na później. W innej sytuacji natłok obowiązków skumuluje się, przysparzając ci jeszcze więcej pracy i zmuszając do ograniczenia życia towarzyskiego. Kluczem do sukcesu będzie opanowanie umiejętności rozsądnego gospodarowania czasem. Naucz się planować i nie próbuj na siłę wykonywać zadań, które przekraczają twoje kompetencje. W takiej sytuacji lepiej zwrócić się do bardziej doświadczonych osób. Pamiętaj, że zawsze możesz polegać na swoich przyjaciołach, a wśród nich są jednostki, które mają dużą wiedzę i chętnie posłużą dobrą radą. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny uprzedza, że dzisiaj będziesz wyjątkowo nerwowy, a przez to skłonny do nagłych wybuchów. Pewna osoba drażniła cię już od dłuższego czasu, ale tego dnia jej postępowanie wystawi twoją cierpliwość na prawdziwą próbę. To nie jest najlepszy moment na wykonywanie zadań grupowych, dlatego w miarę możliwość, staraj się wybierać zadania indywidualne. W relacjach ze współpracownikami waż słowa i panuj nad emocjami. Osoba profesjonalna, nie podniosłaby głosu, ani nie kpiła z drugiej osoby, a twoje zachowanie obserwują wpływowe jednostki.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zgodnie z horoskopem byki mogą oczekiwać zawirowania w sprawach miłosnych. Pewna niesprecyzowana sytuacja, stanie się jeszcze bardziej zawiła, gdy dołączy do niej osoba trzecia. Jeżeli otoczenie zacznie cię przytłaczać, otwarcie przyznaj, że potrzebujesz czasu na przemyślenia. Najgorsze, co możesz teraz zrobić, to ulec presji. Na szczęście gwiazdy zsyłają na ciebie wyjątkową pomysłowość i charyzmę. Dzięki nim szybko znajdziesz rozwiązanie problemu, który spędzałby ci sen z powiek od dłuższego czasu. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Tego dnia bliźnięta będą wyjątkowo roztargnione i skłonne do wszelkiego rodzaju pomyłek. Postaraj się skupić, dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem, a przy tym uważaj, aby się nie spóźnić. Chociaż sam przed sobą nie chcesz się do tego przyznać, to właśnie żal i tęsknota za pewną osobą zaburzają twój wewnętrzny spokój. Duszenie emocji przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Powinieneś zwierzyć się ze swoich uczuć bliskim oraz rozważyć szczerą, długą rozmowę z osobą, z którą ograniczyłeś kontakt. Wyjaśnienie pewnych kwestii rozwieje wątpliwości. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Do osiągnięcia wewnętrznego spokoju potrzebujesz życiowej stabilizacji. Niestety, według horoskopu, sytuacja życiowa, w której się znalazłeś, zakłóca twoją równowagę, przynosząc szereg napięć, niepewności i frustracji. Mimo dobrych stosunków ze znajomymi oraz rodziną odnosisz wrażenie, że brakuje ci wsparcia. Horoskop sugeruje, byś nie zmuszał się do pracy w środowisku, które jest dla ciebie toksyczne. Zdobądź się na odwagę i wynegocjuj lepsze warunki lub rozejrzyj się za inną posadą. W kwestiach uczuciowych powinieneś pogłębić relacje z osobą, na której ci zależy. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Odnosisz wrażenie, że atmosfera w twoim rodzinnym gronie uległa ochłodzeniu. Powodem zaistniałej sytuacji są problemy jednej z bliskich ci osób. Horoskop sugeruje, że powinieneś być wyrozumiały i trzymać nerwy na wodzy. Dzięki ocenianiu i wytykaniu błędów osiągnąłbyś efekt odwrotny od zamierzonego. Jeżeli zależy ci na poprawie waszych relacji, zacznij od długiej, szczerej rozmowy. Gdy bliska osoba ci zaufa i zacznie się otwierać, razem możecie poszukać rozwiązania problemu. Nie zapominaj, że sam niegdyś też przez lekkomyślność doprowadziłeś do pewnego problemu. Bądź wyrozumiały dla innych, a oni w przyszłości odwdzięczą się tym samym. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Panny potrzebują odskoczni od rzeczywistości, a nastał idealny moment na wszelkiego rodzaju podróże i dalsze wyjazdy. Horoskop dostrzega, że uporałeś się ze sporym problemem. Zasługujesz na odpoczynek, a szczególne ukojenie przyniesie ci czas spędzony na łonie natury. Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na urlop, dobrze wybrać się, chociażby na spacer do lasu, parku lub wyjechać na weekend. Towarzystwa najlepiej szukać w członkach rodziny. Długa, szczera rozmowa dobrze wam zrobi. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Zachowanie pewnej osoby wyjątkowo cię zirytuje. Mimo wszystko postaraj się zapanować nad emocjami i trzeźwo ocenić sytuację. Wiedz, że jej postępowanie jest celowe. Jeżeli dasz się sprowokować, osiągnie swój cel, dlatego przyjmij inną taktykę. Ignoruj zaczepki i skup się przede wszystkim na własnej pracy. To nie jest dobry moment na zadania zespołowe, dlatego, jeżeli masz wybór, podejmuj przede wszystkim działania indywidualne. Horoskop przeczuwa, że twoje poczynania obserwuje wpływowa osoba. Zachowuj się profesjonalnie, a bardzo zyskasz w jej oczach. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Po napiętym okresie, wreszcie czeka cię długi, leniwy poranek. Horoskop dzienny odradza pośpiech w wykonywaniu domowych obowiązków. Wreszcie będziesz mieć dużo czasu, aby zabrać się za planowanie wydarzenia, które długo odkładałeś. Nie ma co zwlekać, z realizacją marzeń. Gwiazdy są po twojej stronie, a dodatkowo zyskasz wsparcie najbliższych. Już niedługo nadarzy się również okazja do nawiązania nowych znajomości. Bądź otwarty i nie oceniaj pochopnie ludzi, którzy na początku nie wywrą na tobie dobrego wrażenia. Wśród nich jest ktoś, kto zyskuje przy bliższym poznaniu i jest dobrym materiałem na prawdziwego przyjaciela. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Bliska osoba boryka się z pewnym problemem. Chociaż potrzebuje twojego wsparcia, ma opory, żeby poprosić cię o pomoc. Horoskop mówi, że to ktoś bardzo nieśmiały i skromny, o niskiej samoocenie. Nie czekaj, aż sam się do ciebie zgłosi. Zwracaj uwagę na samopoczucie bliskich. Dobrym pomysłem będzie przejęcie inicjatywy i zaproponowanie spotkania. Jeżeli będziesz cierpliwy, a przy tym zaczniesz dokładnie słuchać, wkrótce zrozumiesz sedno problemu. Okaże się, że w pewnym sensie dotyczy on również ciebie. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Zastanów się, czy nie dźwigasz na swoich barkach zbyt dużo. Ciągle zajęty pracą ledwie znajdujesz czas na domowe obowiązki, nie wspominając już o zasłużonym odpoczynku. Horoskop sugeruje, żebyś na pewien czas zwolnił tępo i skupił się swoim życiu prywatnym. Chociaż tego nie dostrzegasz, powoli zaczynasz odsuwać się od znajomych, z którymi zwykle miałeś bardzo dobry kontakt. Jeżeli wkrótce nie zmienisz podejścia, możesz zatracić to, co dla ciebie najważniejsze. Twoje samopoczucie ulegnie poprawie, gdy postawisz granice między życiem prywatnym a zawodowym.