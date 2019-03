Horoskop dzienny na piątek 1 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 1 marca 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Tracisz motywację do wykonywania czynności, która niegdyś sprawiała ci przyjemność. Taka kolej rzeczy jest naturalna, dlatego nie rób niczego na siłę. To dobry moment, żeby spróbować nowych rzeczy. Otaczasz się ludźmi o różnych zainteresowaniach. Znajomy ma oryginalne hobby , o którym chętnie opowiada. Porozmawiaj z nim. Bardzo możliwe, że jego pasja przypadnie ci do gustu.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Ostatnio byłeś tak zajęty obowiązkami, że nie miałeś zbyt wiele czasu na kontakt z bliskimi. Nie zdajesz sobie sprawy z faktu, że rodzina bardzo za tobą tęskni. Niegdyś łącząca was więź była bardzo silna, ale stopniowo zaczynacie się od siebie oddalać. Napięty okres właśnie mija i będziesz mieć więcej wolnego czasu. Przeznacz go na odnowienie relacji z tymi, na których ci zależy. Wyjdź z inicjatywą i zaproponuj spotkanie.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Ktoś desperacko będzie próbował zarzucić ci coś, czego nie zrobiłeś. Zachowaj zimną krew i bądź nieugięty. To właśnie asertywność okaże się kluczem do sukcesu. Uważaj, żeby nie podnosić głosu, panuj nad emocjami i dwukrotnie przeanalizuj treści wiadomości przed wysłaniem. Jeżeli zachowasz się profesjonalnie, zaimponujesz osobie, na której ci zależy.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Nie zapominaj o obietnicy, którą komuś złożyłeś. Ostatnio jesteś bardzo zabiegany i skupiony na pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że ktoś bardzo na ciebie liczy. Miej na uwadze, iż coś, co może mieć dla ciebie małe znaczenie, dla innej osoby jest bardzo ważne. Chociaż jesteś zmęczony, poświęć znajomemu czas. Nie będziesz żałował takiej decyzji i zyskasz w jego oczach.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś wszystkie bliźnięta są obdarzone wyjątkową pomysłowością. Wymyślisz sposób na niestandardowe rozwiązanie problemu, z którym borykasz się już od dłuższego czasu. To dobry dzień na podejmowanie nowych wyzwań. Nie bój się zabierać za zadania, które nieznacznie przewyższają twoje kompetencje. Podnosząc wyżej poprzeczkę, pokażesz wpływowej osobie, że jesteś ambitny i chętny do nauki.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Dzień zacznie się nerwowo. Usłyszysz niepokojącą wiadomość, która na początku popsuje ci nastrój. Nie nastawiaj się jednak negatywnie na resztę dnia, gdyż los ma w zanadrzu kilka miłych niespodzianek. Uważaj na zazdrośników, którzy będą usiłowali podważyć publicznie twój autorytet. Twoje umiejętności są większe niż reszty, co będziesz miał okazję zademonstrować. Wiedz, że czyny mówią same za siebie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Powiedziałeś o kilka słów za dużo, przez co zraniłeś osobę, która nie jest ci obojętna. Nie czekaj, aż sprawy wyjaśnią się same i zacznij działać. Kluczem do sukcesu będzie szczerość. Pamiętaj, że najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Przyznanie się do błędu jest odważnym gestem, a taką postawą zyskasz więcej niż myślisz.