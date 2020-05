Horoskop dzienny na niedzielę 3 maja 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Dziś zajmiesz się swoim wnętrzem. Medytacje , dieta oczyszczająca , kąpiel relaksacyjna. To sprawi Ci największą przyjemność i poprawi samopoczucie. Wieczorem zrób sobie z Partnerem wspólny masaż i nacieszcie się sobą. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Ryby (19.02-20.03) Wcieraj odżywki we włosy , kładź maseczki na twarz , rób sobie masaż twarzy i pij herbatki na urodę . Poświęć czas dla siebie i na swój relaks. Wieczorem zjedz zdrową kolację i wcześniej połóż się spać. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny głosi, że nie będziesz dziś za bardzo skłonny do zajęć domowych, ale za to będziesz pierwszy do brojenia i obijania się. Dzięki temu wszędzie będzie Cię pełno i wszędzie wprowadzisz zamieszanie i dobry humor. Więcej dowiesz się u Eksperta!