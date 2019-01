Horoskop dzienny na czwartek 10 stycznia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Uważaj na swoje zdrowie. Ostatnio odżywiasz się nieregularnie i żyjesz w ciągłym biegu. Taki tryb życia wpływa bardzo negatywnie na Twoje samopoczucie. Jeżeli o siebie nie zadbasz, wkrótce odczujesz skutki nieodpowiedzialnych decyzji. Nie dokładaj sobie teraz kolejnych obowiązków. Jest zbyt zmęczony, by móc je podźwignąć.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Oczekuj przypływu kreatywności. Dobre pomysły dosłownie same będą Ci wpadać do głowy. Uważaj, w Twoim otoczeniu znajdują się osoby, które dążą po trupach do celu i byłyby w stanie przypisać sobie Twoje zasługi. Ufać możesz osobom spod znaków lwa oraz koziorożca. Mają szczere intencje i możesz liczyć na bezinteresowną pomoc z ich strony.