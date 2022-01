"Hawański syndrom". Nikt nie atakuje amerykańskich dyplomatów

Podejrzenia celowego niekorzystnego oddziaływania na organizmy dyplomatów pojawiły się w 2016 roku. Na różne dolegliwości neurologiczne zaczęli się skarżyć Amerykanie pracujący na misjach konsularnych w stolicy Kuby. To zaskutkowało przypisaniem do zespołu podobnych dolegliwości nazwy i poszukiwaniem przyczyn "hawańskiego syndromu". Przydarzył się on na placówkach w Wiedniu, Paryżu, Genewie i Hawanie.