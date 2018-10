Grudziądz: Trzyletni chłopiec skatowany przez konkubenta swojej matki?

Zakończono postępowanie w sprawie trzyletniego Tomka. Rok temu, według ustaleń śledczych, został zakatowany na śmierć przez konkubenta swojej matki. Okazuje się, że znęcał się on także nad siostrą chłopca.

Trzyletni Tomek trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie w listopadzie 2017 r. Pomimo starań lekarzy, nie udało się go uratować. Aresztowano 31-letnia matkę chłopca, Angelikę L. oraz jej partnera, 30-letniego Radosława M. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała, doprowadzających do śmierci chłopca.