Grigorij Rodczenkow na celowniku Putina? To on ujawnił rosyjski program dopingowy

Były szef rosyjskiego ośrodka antydopingowego, który ujawnił gigantyczny program nielegalnego wspomagania rosyjskich sportowców, może być poszukiwany przez agentów Kremla. Takie ostrzeżenie usłyszał od przedstawicieli amerykańskich służb.

Zaczynające się za niecałe dwa miesiące zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczang będą kolejnymi, w których nie weźmie udziału rosyjska reprezentacja. Według Władimira Putina, to wynik zachodniego spisku. Ale w rzeczywistości, to w dużej mierze zasługa jednego człowieka - Grigorija Rodczenkowa.

To były szef moskiewskiego centrum antydopingowego i jeden z architektów systemu, który przez lata ukrywał przed światowymi Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) hurtowe i systematyczne faszerowanie rosyjskich sportowców niedozwolonymi środkami. Dwa lata temu Rodczenkow ujawnił wszystkie szczegóły spisku i uciekł do USA. Według służb chroniących Rosjanina w Stanach Zjednoczonych, jego życiu może teraz zagrażać niebezpieczeństwo.

- Co oni z nim robią? Dają mu jakieś substancje, żeby mówił to, co chcą? - zastanawiał się rosyjski przywódca. Z kolei Leonid Tiagaczew, honorowy prezes rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, stwierdził, że "zdrajca" powinien zostać zastrzelony, "tak jak to się robiło za Stalina". W Rosji czekają go ponadto zarzuty o przemyt narkotyków.