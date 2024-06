Górnicy czekają na ruch KE. "Polska nie umie poprawnie złożyć wniosku"

Trwają ostatnie ustalenia z Brukselą

Przypomnijmy, że trzeba uzyskać zgodę Komisji Europejskiej (KE), aby Polska mogła z własnego budżetu udzielić kopalniom pomocy publicznej o wartości 28,8 mld zł. W zamian za to Warszawa zobowiązała się do zakończenia wydobycia węgla i zamknięcia kopalń do 2049 r.