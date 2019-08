Gdańsk. Pogoda na dziś. Słonecznie, ale chłodno w czwartek 22 sierpnia

Pogoda w czwartek zachwyci bezchmurnym niebem. Niestety na wzrost temperatury trzeba będzie poczekać do weekendu.

Jaka będzie dziś pogoda w Gdańsku?

Czwartek zapowiada się słonecznie, ale na wysokie temperatury trzeba będzie poczekać do weekendu. Dzisiaj rano termometry odnotują 13-16 st. C. Pogody nie powinien pogarszać wiatr, którego prędkość nie przekroczy 10 km/h.

Po południu słupki wzrosną do 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 21 st. C. Po godzinie 17 prędkość wiatru wzrośnie do 12 km/h.