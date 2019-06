Gdańsk. Obchody 4 czerwca. 30 lat od wyborów 1989 roku. Janas o Wałęsie i Kaczyńskim

Obchody 4 czerwca. 30. rocznica. Główne wydarzenia zaplanowano w Gdańsku. Rano te wydarzenia wspominał w Radiu Zet opozycjonista demokratyczny w PRL Zbigniew Janas. - Gdyby go wtedy nie było, to nas by nie było, byśmy się czapkami nakryli - mówił o Lechu Wałęsie. Odniósł się także do działań braci Kaczyńskich.



- Pani wie, gdzie ja to mam? Głęboko - powiedział działacz do Beaty Lubeckiej. - Gdyby ci, co to mówią, spotkali się sami z tamtym systemem, to im tego nie życzę. To nigdy nie spowoduje, że będę go uważał za Bolka, a nie za Wałęsę. Gdyby go wtedy nie było, to nas by nie było, byśmy się czapkami nakryli - powiedział w Radiu Zet.