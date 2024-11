Funduszowe żłobki

Na koniec 2023 r. w Polsce działało ponad 7,6 tys. instytucji opiekujących się dziećmi do 3 lat. W tej liczbie mieszczą się żłobki, kluby dziecięce i tzw. dzienni opiekunowie. W sumie oferowały one prawie 226,5 tys. miejsc opieki. Większość tych placówek to inicjatywy prywatne. Nadal brakuje miejsc w żłobkach publicznych. Mimo rosnących liczb, tylko co czwarte dziecko poniżej 3. roku życia miało w nich zapewnione miejsce. Ponad 45 proc. gmin nadal pozostawało bez instytucji opieki.

Na co gminy mogą dostać fundusze? Na lata 2022-2029 jest zaplanowana realizacja programu "Aktywny Maluch". Jego budżet to prawie 6,5 mld zł. Pieniądze pochodzą z FERS i z KPO. W pierwszej połowie 2024 r. zwiększyły się fundusze na program (zasilenie z KPO) i jego zasady. Po zmianach wzrosło dofinansowanie na utworzenie jednego miejsca opieki z ok. 36 tys. zł do ponad 57,5 tys. zł. Procedury stały się prostsze, kryteria łatwiejsze do spełnienia. Pojawiło się też dofinansowanie do działania żłobka.