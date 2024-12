Fundusze Europejskie a rozwój transportu w Polsce. Inwestycje w drogi, kolej i transport publiczny

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dzięki Funduszom Europejskim powstają nowe drogi i modernizowane są istniejące. Takie inwestycje pozwalają na lepsze połączenia między miastami i regionami. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki, ale także codziennego życia mieszkańców. Z pieniędzy unijnych została zmodernizowana autostrada A4 i powstały nowe odcinki dróg ekspresowych. Pozwoliło to na poprawę komfortu podróżowania, skrócenie czasu przejazdu. Zwiększyło się też bezpieczeństwo na drogach.

Pieniądze na budowę dróg są w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko oraz w programach regionalnych w poszczególnych województwach. W konkursach najczęściej mogą brać udział zarządcy dróg. W przypadku tras o większym znaczeniu jest to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wnioski na takie inwestycje przyjmuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) .

Transport kolejowy w Polsce rozwija się dynamicznie przy wsparciu Funduszy Europejskich. Modernizowane są tory, dworce i przystanki. Program Infrastruktura i Środowisko umożliwił sprawniejsze przejazdy na trasie Warszawa-Gdańsk. Po zmodernizowanych torach mogą jeździć pociągi Pendolino, a podróż skróciła się do ok. 3 godzin. Z Programu Polska Wschodnia sfinansowano m.in. modernizację linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola, co znacząco poprawiło jakość przewozów pasażerskich i towarowych. Nowoczesne projekty kolejowe zmniejszają emisję spalin i promują ekologiczne podróże.