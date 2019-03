Fryderyki 2019. Kto przyznaje nagrody i na jakich zasadach? Gdzie i kiedy obejrzymy transmisję z gali?

Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne m.in. muzyków, kompozytorów i dziennikarzy zrzeszonych w Akademii Fonograficznej. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w sobotę 9 marca.

Fryderyki 2019. Kto przyznaje nagrody i na jakich zasadach?

Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne – muzyków, kompozytorów, autorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej. Akademia powstawała w 1999 roku i liczyła wówczas ok. 300 członków. Aktualnie zasiada w niej ponad 1300 osób. Zapraszani są do niej wszyscy wykonawcy nominowani w kolejnych edycjach Nagród Fryderyk. To właśnie członkowie Akademii w tajnym, dwuetapowym głosowaniu przyznają Fryderyki.