Front polarny atakuje. Anomalie na Dolnym Śląsku. Mróz w lipcu!

Meteorolodzy przecierają oczy ze zdziwienia i wertują historyczne zapiski w poszukiwaniu podobnych wydarzeń. Właściciele kwater drżą, o to czy turyści nie zrezygnują z wypoczynku. Tej nocy w Jakuszycach na Dolnym Śląsku pojawił się... mróz. Nie tylko tam.

Polarny front psuje pogodę na wakacje. Nocą odnotowano pierwsze ujemne temperatury. (WXCHARTS.COM, Fot: WP)

Dokładnie minus 1,3 stopnia C. odnotowała dzisiejszej nocy stacja meteorologiczna w Jakuszycach, miejscowości położonej przy polsko-czeskiej granicy, niedaleko Szklarskiej Poręby (woj. dolnośląskie).

- No fakt sensacja, ale błagam, piszcie tak, aby nie wystraszyć nam turystów - martwi się Jarosław Michalik, który w Jakuszycach prowadzi pensjonat. - Nie bardzo wierzę w ten mróz. Owszem jest rześko, ale zapewniam, że teraz mamy słońce i 12 stopni ciepła. Taka pogoda jest idealna do jeżdżenia na rowerze czy biegania po okolicznych szlakach turystycznych - dodaje.

- Bardzo zimno zrobiło się w Jakuszycach, gdzie minimalna temperatura spadła do -1.3 stopnia C. Nie była to wartość rekordowa dla lipca dla tej stacji. Ta wynosi -2.5 C., ale i tak brr - komentują analitycy serwisu Meteomodel.

Co z tą pogodą? Anomalie w lipcu

Sprawdzają się prognozy, zapowiadające w lipcu mocne ochłodzenie. Po rekordowo gorącym czerwcu i dwóch falach upałów przynosi ono zadziwiająco niskie temperatury. We wsi Starzynka nad Bugiem (woj. lubelskie) dyżurny meteorolog odnotował przygruntowy przymrozek.

- Gdyby nie zachmurzenie w drugiej połowie nocy, to temperatura byłaby jeszcze niższa - komentuje obserwator pogody serwisu InfoMeteoLU.

Jeśli czujecie, że lipiec 2019 jest jakoś dziwnie chłodny, to macie rację. Ostatnie dni są znacznie chłodniejsze niż wynika to ze średniej wieloletniej z lat 1981 - 2001. 3 lipca anomalie średnich temperatur w północnej Polsce sięgnęły ponad 4 stopni C poniżej normy.

Zaczyna się chłodne lato

To efektu frontu polarnego, który nadciągając z północy wypchnął z Polski ciepłe powietrze. Według Macieja Ostrowskiego z serwisu meteo.pl nad Oslo utworzy się niż, który wędrując do Polski przyniesie sztormową pogodę. Tuż za nim nadciągną chmury z deszczem, które dojdą do Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.

- Tak ułożona strefa cyrkulacji zachodniej jest charakterystyczna dla pogód określanych nad Bałtykiem jako "chłodne lato". W takiej sytuacji przez Skandynawię toczą się niże. Napływa świeże, chłodniejsze powietrze znad oceanu przez Morze Północne. Występuje silny i okresami porywisty wiatr przy ziemi, zaś na wysokich poziomach troposfery pojawia się gałąź prądu strumieniowego z zachodu na wschód - opisuje ten ekspert.