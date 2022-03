Formatowanie Węgrów. Tak działa prorosyjska propaganda pod kontrolą Orbána [WYWIAD]

Tak, pomagają uchodźcom, organizują zbiórki, jest dużo oddolnych inicjatyw, ale nie odbywa się to na pewno w takiej skali, jak w Polsce. Na przykład, nie ma na Węgrzech powszechnego przyjmowania uchodźców wojennych w mieszkaniach, w domach. Rząd węgierski w coraz większym stopniu angażuje się, nie jest to jednak porównywalne do tego, co obserwujemy w Polsce.