Flaga ze swastyką na trumnie i nazistowskie pozdrowienia. Szok w Rzymie

"Modliliśmy się i pocieszaliśmy członków rodziny i przyjaciół zmarłej, powierzając duszę Alessii miłosiernemu Bogu Ojcu. Na zakończenie uroczystości, już poza kościołem doszło do scen bez wiedzy i zgody proboszcza, a także księdza odprawiającego nabożeństwo. Nie byliśmy świadomi tego, co miało się wydarzyć. W związku z tym zamierzamy wyrazić nasz głęboki smutek i rozczarowanie tym, co się stało" - napisano we wpisie parafii.