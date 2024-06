Firmowe zakupy jeszcze taniej! Na Allegro trwa biznesowa odsłona popularnej akcji

– Coraz więcej firm jest zainteresowanych zakupami na platformach marketplace, co potwierdza wzrost liczby przedsiębiorców robiących zakupy firmowe na Allegro. Dlatego też dynamicznie rozwijamy ofertę Allegro Business, która skierowana jest właśnie do takich użytkowników. Allegro Business Days to biznesowa odsłona popularnej kampanii promocyjnej, która – mamy nadzieję – przekona kolejnych przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty dla firm. Podobnie jak w konsumenckiej edycji, część rabatów na topowe produkty dodatkowo podbija Allegro – podkreśla Piotr Truszkowski, Head of Group B2B w Allegro.