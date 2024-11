FEnIKS – największy program Unii Europejskiej

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

W programie zaplanowano działania zwiększające odporność na zmiany klimatu, takie jak zapobieganie suszom i zalaniom. To szczególnie ważne w obecnej sytuacji w Polsce, zwłaszcza po tegorocznej powodzi w południowo-zachodniej części kraju.

FEnIKS to także obszary bliższe społeczeństwu. W sektorze ochrony zdrowia program inwestuje w poprawę jakości usług i zwiększa dostępność dla pacjentów. W kulturze działania obejmują ochronę zabytków, rozwój instytucji kultury oraz dostosowanie ich do nowych funkcji.

Program FEnIKS jest wyjątkowy z wielu powodów. To największy program w Unii Europejskiej. Żaden inny kraj nie przygotował takich inwestycji i nie otrzymał na nie tak dużych pieniędzy z UE.

Na specyfikę FEnIKS wpływa też to, że finansuje inwestycje długofalowe. Są to często ogromne projekty strategiczne, których realizacja trwa kilka lub kilkanaście lat. Dlatego niektóre działania to kolejne etapy inwestycji, które zaczęły się już wcześniej.